Росіяни ракетним ударом знищили лікарню під Куп'янськом: є жертви

Зруйнована лікарня на Харківщині / T.me/synegubov

У Харківській області російські окупанти завдали ракетного удару по медичній установі, в результаті є жертви.

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по лікувальному закладу в Куп'янському районі Харківської області, як мінімум, 1 людина загинула, 1 поранена, повідомив глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"На жаль, загинув лікар-анастезіолог, одна медсестра поранена. Інформація про постраждалих ще уточнюється. Будівля майже повністю зруйнована з 1 по 4 поверх. На місці працюють рятувальники і правоохоронні органи", - додав він.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 29 вересня, російські окупанти завдали ракетні удари по Дніпру. Повідомлялося про загибель трьох людей, у тому числі дитини, і поранення п'ятьох, у тому числі 12-річної дівчинки.

Повністю зруйновано кілька приватних будинків, пошкоджено понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхових, а також ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.

Читайте ще: