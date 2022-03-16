Ракетний обстріл Києва: у житловій багатоповерхівці стався обвал і пожежа, є постраждалі

Повідомлення про обвал у житловому будинку в Шевченківському районі надійшло до рятувальників на початку сьомої ранку. Проводяться аварійно-рятувальні заходи.
Рано вранці в середу, 16 березня, окупанти здійснили ракетний обстріл Києва. Уламки боєприпасів впали на житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали 2 людини, евакуйовано 35 осіб.
Як уточнили у ДСНС, о 06:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку у Шевченківському районі. На місце події негайно прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
По прибуттю було встановлено, що внаслідок попадання уламків снаряда в 12-поверховий житловий будинок, стався обвал будинку на 12-му і технічному поверсі. Також був частково пошкоджений сусідній 9-поверховий будинок.
Рятувальники одразу приступили до евакуації жителів з будівлі та ліквідації окремих осередків пожежі.
О 7:45 пожежу було ліквідовано. Проводяться аварійно-рятувальні заходи з розбору конструкцій будівлі та пошуку людей.
На місці задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 осіб особового складу.
Вибухи в Києві 15 березня
Близько п'ятої ранку у вівторок, 15 березня, в Києві прогриміли потужні вибухи, їх було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок - окупанти вдарили ракетою по мирних жителях.
Пізніше в Київській держадміністрації уточнили, що внаслідок обстрілів столиці пошкоджено три багатоповерхівки у двох районах Києва, будинок у приватному секторі та станцію метро Лук'янівська.
У ДСНС уточнили, що в Києві стався ракетний обстріл. Боєприпаси потрапили в житлові багатоквартирні будинки у Святошинському районі столиці. На місці події виявлені тіла двох загиблих, 35 громадян врятовані.
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