21-й день війни в Україні: ЗСУ перейшли у контрнаступ - свіжі дані Генштабу

ЗСУ вдалося завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів / УНІАН

У середу, 16 березня, розпочалася двадцять перша доба війни в Україні з російськими загарбниками. Збройні сили України завдають нищівних ударів по угрупованнях військ і тиловій інфраструктурі окупантів.

"Збройним силам України вдалося завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та на окремих напрямках перейти в контрнаступ", - повідомили у Генштабі.

За минулу добу було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того, збитий один гелікоптер, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється.

"Авіація Повітряних сил продовжувала наносити ракетно-бомбові удари по наземних цілях. Було здійснено дев'ять авіанальотів на колони техніки і скупчення військ окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупаційні війська продовжують наносити ракетно-бомбові удари по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утримуванні раніше зайнятих рубежів і районів оборони.

У Генштабі додали, що противник продовжує нести втрати на окремих напрямках.

Як повідомляв Главред, російська армія, яку Володимир Путін кинув на захоплення України, зможе підтримувати повну боєздатність ще всього 10-14 днів. Після цього окупанти намагатимуться утримати територію, яку вони вже захопили. Такий прогноз озвучили напередодні високопоставлені джерела з Міністерства оборони Великої Британії.

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