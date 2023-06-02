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Ракетна атака РФ вбила в Києві 9-річну дзюдоїстку: "Мріяла про великі досягнення"

Альона Вороніна
2 червня 2023, 17:20 оновлено 2 червня, 17:26
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Віка разом з мамою не змогла потрапити в укриття у Деснянському районі Києва під час ракетного удару у ніч на 1 червня. Вони обидві загинули.
Виктория Ивашко погибла вследствие ракетного удара РФ по Киеву
Ракетна атака РФ вбила в Києві 9-річну дзюдоїстку Вікторію Івашко і її маму/ Facebook Михайло Кошляк і Шухрат Халматов, ua.depositphotos.com

Внаслідок ракетного удару країна-агресорки Росії по Україні у ніч на 1 червня в Деснянському районі Києва загинули 9-річна Вікторія Івашко і її мама. Дівчинка була дзюдоїсткою. Вона кілька років займалася цим видом спорту і мріяла про великі досягнення.

Дитина займалася дзюдо у спортивному клубі Judo Master. Про загибель Вікторії повідомив у Facebook президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

"Ще минулих вихідних виходила на татамі на змаганнях в Києві, здобувала свої перші перемоги, мріяла про великі досягнення. Тренерка Віки каже, це була неймовірна дитина, дуже спокійна, смілива та життєрадісна… Але чергова атака російськими ракетами забрала дівчинку на небо. Від учора, коли я дізнався цю страшну новину, не можу знайти собі місця. Це дуже болісно для всієї української родини дзюдо", – написав Кошляк.

Він наголосив, що країна-агресорка РФ уже вбила під час війни проти України 483 дитини.

Згідно з наявною статистикою, наша держава втратила уже 300 спортсменів, зазначив президент Федерації дзюдо України. Він звернув увагу, що після цього всього Міжнародна федерація дзюдо все ще дозволяє росіянам брати участь у турнірах.

"А тим часом дзюдоїсти-військовослужбовці армії рф виходять на світові татамі за підтримки Міжнародної федерації дзюдо, сьогодні вони стартують на турнірі олімпійської кваліфікації Гран Прі Душанбе. Ми хоронимо дітей-дзюдоїстів…", — підсумував Кошляк.

Виктория Ивашко
Ракетна атака РФ вбила в Києві 9-річну дзюдоїстку Вікторію Івашко і її маму/ Facebook Шухрат Халматов
Виктория Ивашко
Ракетна атака РФ вбила в Києві 9-річну дзюдоїстку Вікторію Івашко і її маму/ Facebook Шухрат Халматов

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але були жертви та руйнування у кількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА
  • Наслідки нічного ракетного удару по Києву
    Наслідки нічного ракетного удару по Києву Фото КМВА

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Стало відомо, що охоронець, ймовірно, був п'яний, закрився у поліклініці й не пускав людей в укриття. Про стан сп’яніння в охоронця повідомили очевидці. При цьому місцеві мешканці розповідають, що людей неодноразово виганяли з бомбосховища. Вони писали скарги та звернення, але це не допомогло. У КМДА заявили, що охоронець, який не пускав людей в укриття, опинився в лікарні через отримання контузії під час ракетної атаки.

Пізніше стали відомі результати медичного огляду охоронця. Виявилося, що він був тверезим під час ракетного удару. Після цього у Київській міській прокуратурі повідомили, що правоохоронці заарештували охоронця і трьох чиновників – заступника Деснянської РДА, директора медзакладу і його заступника.

Дивіться відео про обстріл Києва в ніч на 1 червня:

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