Удар по Охматдиту не переконав: США відмовляють ухвалювати надважливе для України рішення

У США не вважають за потрібне дозволяти України бити по території РФ західною зброєю.

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США відмовляються дозволяти Україні бити далеко по території РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, КМВА

США відмовляються знімати заборону для України на удари західним озброєнням по території РФ углиб більше ніж на 300 км. Про це офіційно заявив радник нацбезпеки США Джон Кірбі. Відео вже розлетілося в Мережі.

Американців навіть не переконала ракетна атака на Україну 8 липня, коли окупанти безжально та цинічно вдарили по найбільшій у Європі дитячій лікарні Охматдит.

"Чи змінюється позиція США щодо заборони Україні бити прямо по російських воєнних аеродромах, з яких відбулися ці атаки, зокрема сьогоднішня ракетна атака на лікарню? - запитав журналіст Кірбі. – В нашій політиці змін не було, Українці надалі можуть використовувати американське озброєння для ударів за прикордонням", - відповів Кірбі.

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