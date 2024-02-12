"Ракета не залишила шансів": історія загибелі в бою пілота ЗСУ Владислава Рикова

Історія життя і трагічної загибелі одного з найкращих пілотів Су-25 Владислава Рикова: спогади рідних і побратимів.

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Владиславу Рикову присвоїли військове звання "полковник" / фото К. та В. Ліберових

Під час бойового завдання 7 лютого у віці 30 років загинув один із найкращих українських військових пілотів Повітряних сил Владислав Риков. Про історію його життя і трагічної загибелі розповіли в командуванні Повітряних сил.

Владислав був родом із Луганщини. І в шестирічному віці переніс трагедію неймовірного напруження - бандити вбили всю його сім'ю, а сам хлопчик був поранений і ледве залишився живим.

"У свої 28 він зустрів велику війну. Його намагалися вбити чи не щодня! Харківщина, Київщина, Донеччина, Луганщина, ворожі винищувачі та ППО! Чоловіка рятували професіоналізм, стресостійкість і жага до перемоги! Росіяни були переконані, що - "Авіації в Україні вже не існує!" Але глибоко помилялися. Влад впевнено випалював окупантів та їхню техніку!", - ідеться в повідомленні.

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Крім того, у Повітряних силах розповіли, що Риков був одним із найкращих українських бойових льотчиків. І повним кавалером орденів "Богдана Хмельницького" та "За мужність".

"Це був звичайний бойовий день. Ранок 7 лютого. Типове завдання - вогняне ураження противника. Розбір мети, обговорення, підготовка. Усе, як завжди. Влад потиснув руку. Виліт. Жити йому залишалося 17 хвилин. Насправді - ти ніколи цього не відчуваєш. Війна чомусь забирає найцінніше саме в той момент, коли ти максимально спокійний, коли думаєш, що обстановка більш-менш і це звичайний політ", - згадує підполковник Ростислав Лазаренко, Герой України і командир ланки Владислава.

Офіцер розповів, що він стежив за парою українських штурмовиків на пункті управління і побачив ворожий літак.

"Ракета Р-37, яку окупанти вже досить давно не використовували, не залишила шансів Владу. Долі секунди. Ведений бачив, як у літак ведучого прилетіла ракета. І я бачив. Влад нічого не встиг сказати в ефірі. Я переконаний - це була помста, адже напередодні ми конкретно "насипали" ра**истам", - сказав Лазаренко.

Як кажуть у Повітряних силах, Владиславу Рикову посмертно присвоєно військове звання "полковник".

У Влада залишилася дружина і маленька донька. Лазаренко розповів, що вони з Риковим домовилися - якщо хтось із них загине, то інший піклуватиметься про його родину.

"Влад дуже любив сім'ю, півтора року з початку вторгнення практично не бачився з нею і дуже засмучувався через це. Тож орендував квартиру відносно недалеко від розташування підрозділу і нарешті почав частіше їх обіймати. Я близько знаю його дружину, часто грався з донькою. Тепер Влада немає і за них відповідаю я, обіцянку потрібно виконувати", - каже Лазаренко.

Трагічні загибелі українських льотчиків

Нагадаємо, раніше у середу, 7 лютого, загинув український пілот Владислав Риков, на рахунку якого 385 бойових вильотів. Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram побратим загиблого, пілот ЗС ЗСУ Ростислав Лазаренко.

"Учора мені вирвали серце. 07. 02.2024 під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової родини, мій заступник - Владислав Риков", - написав він.

До того торік на Житомирщині зіткнулися 2 літаки та загинули 3 пілоти. Серед них був український льотчик, який захищав Київ на початку повномасштабного вторгнення.

З'явилися подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині. Один із трьох загиблих пілотів одразу після авіакатастрофи був ще живий, проте врятувати його не вдалося.

Пізніше Меланія Подоляк, дівчина одного із загиблих пілотів, Андрія "Джуса" Пільщикова, опублікувала прощальний пост. Дівчина згадала про останню зустріч із "Джусом", яка сталася, судячи з усього, за лічені години до трагедії.

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