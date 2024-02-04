Рідні не могли отримати тіло майже 2 роки: РФ вбила 25-річного пілота

Український пілот Андрій Антихович знищував колони російської техніки на початку повномасштабного вторгнення.

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Рідні отримали тіло загиблого пілота Андрія Антиховича / Колаж: Главред, фото: facebook/Андрій Антихович

Російські окупанти вбили українського пілота, який знищував ворожі колони у перші дні повномасштабного вторгнення РФ. Рідні майже два роки не могли отримати тіло 25-річного Андрія Антиховича. Лише нещодавно тіло загиблого пілота вдалося повернути рідним. Про це повідомила міськрада Бахмача Чернігівської області.

Андрій був льотчиком 299-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ. У ніч на 24 лютого 2022 року він перебував на бойовому чергування й одним з перших почав захищати Україну. Вже 26 лютого він знищив російську колону на Херсонському напрямку під час вильоту на Су-25. Однак це був останній виліт пілота.

"На жаль, ворог влучив у літак. І коли постало питання катапультуватись чи знищити клятих росіян — не вагаючись направив підбитий штурмовик у бік ворожої колони. Капітан загинув на найвищому піку, у розквіті молодих сил", - йдеться у повідомленні. відео дня

Пілота поховали в окупованій Антонівці Херсонської області. Його тіло вдалося повернути лише наприкінці 2023 року.Тіло Андрія Антиховича поховають у Зазим'ї на Київщині.

Рідні отримали тіло загиблого пілота Андрія Антиховича / фото: Facebook/міськрада Бахмача

Рідні отримали тіло загиблого пілота Андрія Антиховича / фото: Facebook/міськрада Бахмача

Слід зазначити, що у квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив його орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Раніше повідомлялося, військовий два дні йшов з кулею прямо в серце і дивом вижив. Він отримав кулю в шию під час боїв за роботу, але вона дісталася серцю. Військовий зізнався, що після поранення він думав весь час про своїх маленьких дочок і з останніх сил намагався врятуватися, щоб ще раз побачити їх.

Також Главред розповідав про те, що життя воїна під Бахмутом дивом врятував хліб. Ворожа куля продірявила автомобіль, рюкзак і застрягла в буханці.

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