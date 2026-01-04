Рус
"Без ілюзій": експерт розкрив, що насправді стоїть за призначенням Буданова

Руслана Заклінська
4 січня 2026, 10:15
Сергій Кузан наголосив, що спецслужби обов’язковою є учасниками усіх переговорів - публічних і непублічних.
'Без ілюзій': експерт розкрив, що насправді стоїть за призначенням Буданова
Кузан розповів про нову роль Буданова / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube

Ключові тези Кузана:

  • Росія використовує переговори не для миру, а як частину гібридної війни
  • Призначення Буданова показує, що Україна має свою відповідь
  • Це сигнал і для партнерів України, зокрема для американців

Призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента є чітким сигналом, що в України нема ілюзій щодо переговорів із ворогом. Тепер процес діалогу буде розглядатися виключно крізь призму розвідки та гібридної війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

"Росія використовує переговори не для миру, а як елемент тиску - частину гібридної війни. Ми це бачимо щодня: нещодавній удар по Харкову, по інших містах - паралельно з "переговорною риторикою". Це призначення показує, що ми чітко розуміємо стратегію Росії і маємо свою відповідь", - пояснив він.

Кузан додав, що участь спецслужб є обов’язковою в будь-яких переговорах - як публічних, так і непублічних.

"Йдеться про комплексний підхід: дипломатія, непублічні домовленості, елементи тиску, стримування, навіть шантаж - усе те, що є частиною роботи спецслужб і часто непомітне для широкої публіки", - зазначив експерт.

Також Кузан виділив значення цього кроку для міжнародних партнерів України, зокрема для США. За його словами, призначення Буданова демонструє Вашингтону, що Україна не вірить у декларативні обіцянки Москви.

"Ми сприймаємо переговорний процес через призму реальної війни, а не ілюзій. Саме через фокус ключової спецслужби - Головного управління розвідки", - підкреслив він.

Що відомо про Кирила Буданова

Президент України Володимир Зеленський 2 січня 2026 року офіційно призначив генерал-лейтенанта Кирила Буданова керівником Офісу президента після відставки Андрія Єрмака.

Буданов є Героєм України та наймолодшим в історії країни генерал-лейтенантом. Раніше він очолював Головне управління розвідки та Координаційний штаб із поводження з військовополоненими. Він відомий участю в секретних спецопераціях, понад десятьма замахами на своє життя, а також рейдами на територію окупованого Криму.

Призначення Буданова головою ОП - що відомо

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником ГУР МО Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс президента. За словами Зеленського, зараз пріоритетом для України є безпека, розвиток Збройних сил та дипломатичний трек переговорів.

Згодом Кирило Буданов повідомив, що прийняв пропозицію президента Володимира Зеленського. Він також наголосив, що нова посада є для нього честю та черговим рівнем відповідальності перед державою, подякував президенту за довіру й команді ГУР МО України за спільну роботу.

Як повідомляв Главред, новим керівником Головного управління розвідки Міноборони Зеленський призначив Олега Іващенка. До цього Іващенко був головою Служби зовнішньої розвідки.

Читайте також:

Про персону: Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

