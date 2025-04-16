Працювали "по знайомству": БЕБ викрило групу фальшивомонетників

В Україні затримали групу, що збувала фальшиві євро і гривні.

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Зловмисники продавали фальшиві долари, євро і гривні за пів ціни / колаж: Главред, фото: ДБР

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Викрито групу фальшивомонетників у Київській та Вінницькій областях

Вилучено підроблені купюри на 2,3 млн грн

У Київській та Вінницькій областях викрито групу осіб, які займалися збутом підроблених гривень, доларів США та євро. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

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Зловмисники реалізовували фальшиві гроші під час особистих зустрічей, залучаючи "клієнтів" вигідними умовами – продавали купюри за 30–65% від їхньої реальної ринкової вартості. За попередніми даними, до злочинної групи входили мешканці Київської та Вінницької областей.

Правоохоронці зазначають, що підробки були виготовлені на досить високому рівні, а самі фігуранти знаходили покупців через особисті зв’язки.

"Своїх клієнтів знаходили через особисті зв'язки. Одного з фігурантів затримано безпосередньо під час спроби продажу підроблених 30 тисяч доларів США", – йдеться у повідомленні БЕБ.

Під час обшуків, проведених у Києві та Вінниці, правоохоронці вилучили фальшиві купюри на суму майже 2,3 млн грн у гривневому еквіваленті.

Двом учасникам групи вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України – за зберігання, придбання, перевезення та збут незаконно виготовленої іноземної валюти, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ у Вінницькій області. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

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