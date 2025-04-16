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Працювали "по знайомству": БЕБ викрило групу фальшивомонетників

Руслан Іваненко
16 квітня 2025, 15:40
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В Україні затримали групу, що збувала фальшиві євро і гривні.
Задержание работника ТЦК
Зловмисники продавали фальшиві долари, євро і гривні за пів ціни / колаж: Главред, фото: ДБР

Коротко:

  • Викрито групу фальшивомонетників у Київській та Вінницькій областях
  • Вилучено підроблені купюри на 2,3 млн грн

У Київській та Вінницькій областях викрито групу осіб, які займалися збутом підроблених гривень, доларів США та євро. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

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Зловмисники реалізовували фальшиві гроші під час особистих зустрічей, залучаючи "клієнтів" вигідними умовами – продавали купюри за 30–65% від їхньої реальної ринкової вартості. За попередніми даними, до злочинної групи входили мешканці Київської та Вінницької областей.

Правоохоронці зазначають, що підробки були виготовлені на досить високому рівні, а самі фігуранти знаходили покупців через особисті зв’язки.

"Своїх клієнтів знаходили через особисті зв'язки. Одного з фігурантів затримано безпосередньо під час спроби продажу підроблених 30 тисяч доларів США", – йдеться у повідомленні БЕБ.

Під час обшуків, проведених у Києві та Вінниці, правоохоронці вилучили фальшиві купюри на суму майже 2,3 млн грн у гривневому еквіваленті.

Двом учасникам групи вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України – за зберігання, придбання, перевезення та збут незаконно виготовленої іноземної валюти, вчинені організованою групою в особливо великому розмірі.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ у Вінницькій області. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

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Як раніше повідомляв Главред, СБУ разом з Національною поліцією попередили теракт у Києві, організований російською воєнною розвідкою. Агенти РФ планували виготовити вибухівку та здійснити підрив у місці з великою кількістю людей у столиці.

Нагадаємо, 20 березня в Одеській області затримали агента російської воєнної розвідки з Придністров'я. Чоловік, що видавав себе за підприємця, намагався викрасти секретні розробки України у сфері безпілотних систем через контакт з бійцем Сил оборони України.

Також в Одеській області затримали агента російської воєнної розвідки з Придністров'я. Чоловік планував викрасти секретні розробки України у сфері безпілотних систем.

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Що таке Бюро економічної безпеки України (БЕБ)?

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) — український правоохоронний орган у сфері охорони економічної безпеки держави.

Мета Бюро — протидія економічним злочинам проти держави шляхом реалізації правоохоронної, аналітичної, економічної, інформаційної та інших функцій. Wikipedia

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