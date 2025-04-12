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Поліція затримала п'яного екс-футболіста Алієва: у чому його звинувачують

Віталій Кірсанов
12 квітня 2025, 20:11оновлено 12 квітня, 21:25
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Олександр Алієв опублікував відео, в якому спростував заяви про те, що він був п'яним за кермом.
Поліція затримала п'яного екс-футболіста Алієва
Поліція затримала п'яного екс-футболіста Алієва / колаж: Главред, фото: facebook.com/kyivpatrol, dtp.kiev.ua

Ви дізнаєтеся:

  • За що затримали Алієва
  • Як прокоментував своє затримання Алієв
  • Що заявили в поліції

У Мережі поширюється відеоролик із затриманням на дорозі відомого українського футболіста Олександра Алієва, який виступав у складі національної збірної з 2008 по 2012 рік і київського "Динамо".

Футболіст, а нині військовослужбовець ЗСУ, був у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, на відео також зафіксували пасажирку, яка перебувала разом з Алієвим у його Mercedes G-Class. Вона демонстративно вилізла на капот поліцейської машини.

відео дня

Після публікації кадрів із затриманням Алієва в різних Telegram-каналах футболіст опублікував відео, у якому спростував заяви про те, що він був п'яним за кермом.

"Усім доброго вечорочка. Ну і де я п'яний, скажіть? Я там же перебуваю, на тому ж місці. Нормальний, адекватний. Чого ви вирішили, що я п'яний? Усе зі мною добре, усе зі мною нормально. Ми розібралися з поліцією і все здорово", - сказав він.

Однак патрульна поліція Києва фактично підтвердила у Facebook, що затриманий у Солом'янському районі водій був нетверезим, не вказуючи прізвищ.

"Патрулюючи на бульварі Чоколівському, інспектори зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Mercedes. Спілкуючись із патрульними, водій і пасажир нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії - не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

Патрульні стверджують, що чоловік категорично відмовився проходити огляд на стан сп'яніння і разом із пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок.

"Ми повідомили, що вони будуть затримані та доставлені до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів. Щоб перешкодити діям поліцейських, пасажирка залізла на службовий автомобіль. Обох громадян ми затримали і доставили до поліцейського відділку", - пояснили поліцейські.

За їхніми словами, на водія, окрім протоколу затримання, склали також протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за дрібне хуліганство, а також винесли постанову про адміністративне порушення - рух смугою громадського транспорту.

На пасажира автомобіля, пишуть патрульні, склали протокол затримання, протокол про дрібне хуліганство, винесли постанову про появу в громадському місці у п'яному вигляді, а також адмінпостанову про завідомо неправдивий виклик спецслужб - "оскільки містянка викликала карету "швидкої", а коли медики прибули на місце події, повідомила, що їхньої допомоги не потребує".

На фото, яке опублікувала поліція, - чоловік із заблюреним обличчям, але в такому самому одязі, який був на Алієві, на обох відео з пабліків.

Поліція затримала п'яного екс-футболіста Алієва: у чому його звинувачують

Дивіться відео затримання Алієва:

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    Хто такий Олександр Алієв

    Алієв народився 1985 року в Хабаровську (Росія). Навчався у футбольній школі московського "Спартака", де, за спогадами Алієва, були дуже погані умови. У 1999 році перевівся у футбольну академію "Динамо" (Київ). Пізніше отримав українське громадянство. За збірну України Алієв виступав у 2008-2012 роках. Алієв також грав у Росії за московський "Локомотив" і махачкалінський "Анжи". Завершив професійну кар'єру 2019 року. Після нападу Росії пішов захищати Україну.

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