Батьки дівчини, яка дивом вижила після ракетного удару по Дніпру, загинули

Анастасія Швець кілька місяців тому втратила молодого чоловіка - він загинув, виконуючи бойове завдання. Тепер російська ракета вбила її батьків.

Дівчина, яка вижила після ракетного удару по Дніпру, розповіла про пережите / Фото Громадське, скріншот

23-річна Анастасія Швець - дівчина, яка дивом врятувалася під час ракетного удару росіян по багатоповерхівці Дніпра - розповіла про пережите. За її словами, її батьки загинули, 16 січня їхні тіла наші під завалами.

"Головним для мене було, щоб знайшли батьків. Мені було все одно, що буде зі мною. Але вони, на жаль, не вціліли. Їх сьогодні дістали з-під уламків", - розповіла Анастасія в коментарі телеканалу Київ.

Сама вона пробула під уламками понад годину. Останнє, що пам'ятає дівчина перед вибухом – батьки залишалися на кухні, а вона пішла в спальню.

"Я тільки лягла в ліжко, це кілька хвилин, був дуже сильний гуркіт, все в диму і пилу, мене привалило дверима, я якось вилізла і зрозуміла, що кімнати немає. Нічого немає, сусідніх квартир теж немає, тільки бачу сусідній під'їзд", – розповіла українка.

Раніше Анастасія розповіла про трагедію на своїй сторінці в Instagram. У день обстрілу міста вона сім'єю проживала своє буденне життя: їла приготовану мамою їжу, сміялася над жартами батька і фотографувала цуценят.

"Мене накрило дверима в ліжку, частина кухні в кімнаті, ванної, кухні, коридору і комори немає, там прірва і я бачу іншу частину під'їзду, чужого під'їзду", — написала дівчина.

Крім цього, Анастасія розповіла ще про одну особисту трагедію: кілька місяців тому, виконуючи бойове завдання, загинув її коханий.

"У мене немає слів, у мене немає емоцій, я нічого не відчуваю крім великої порожнечі всередині (...) Я стала популярною, хоч і не хотіла цього, майже кожен паблік мене публікує. А я хочу до батьків. Мені боляче", - додала вона.

Ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові вдарили ракетою в багатоквартирний будинок у Дніпрі. Будинок складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало понад 1700 жителів.

В результаті влучення російської ракети понад 1000 жителів залишилися без житла.

16 січня в ОВА повідомили, що через ракетний удар по житловому масиву в Дніпрі загинули 40 людей.

Люди несуть іграшки, квіти і лампадки на місце ракетного удару.

На місце ракетного удару у Дніпрі люди несуть квіти та іграшки / Фото t.me/svoboda_radio

Фото t.me/svoboda_radio

Тим часом пропагандисти в РФ, не соромлячись, цинічно радіють жорстоким вбивствам цивільних в Україні, а прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що до теракту в Дніпрі РФ нібито не має відношення.

"Російські збройні сили не завдають ударів по житлових будинках або по об'єктах соціальної інфраструктури. Удари наносяться по військових цілях, очевидних або замаскованих", - сказав глашатай Путіна.

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