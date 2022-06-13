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Окупанти катували і жорстоко стратили: під Києвом знайшли поховання із закатованими українцями

13 червня 2022, 16:50

Масове поховання розстріляних мирних жителів виявлено поруч із селом Мироцьке.

війна, братська могила
Війна в Україні / Андрій Небитов

У Київській області в Бучанському районі біля села Мироцьке виявили ще одне масове поховання розстріляних російськими загарбниками мирних жителів.

"7 простих громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову", - написав начальник поліції Київської області Андрій Небитов в Facebook і опублікував фото з місця поховання мирних жителів.

За його словами, масове поховання розстріляних мирних жителів на позиціях солдатів Російської Федерації виявлено поруч з селом Мироцьке, Бучанського району.

"У багатьох жертв були зв'язані руки і прострілені коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих. Це чергові садистські злочини армії Росії в Київській області!",- підкреслив Нєбитов.

Він додав, що "за кожне понівечене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти повинні відповісти".

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Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їх тіла хаотично були розкидані по вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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