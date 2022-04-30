УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Спотворені обличчя, зв’язані руки: на Київщині знайшли поховання із закатованими людьми

30 квітня 2022, 14:01

Жертв спочатку жорстоко катували, а наостанок вбили пострілами у вуха.

На Київщині знайшли поховання із закатованими людьми/ Скрін з відео

На Київщині на території Бучанського району знайшли яму, у якій були закопані тіла трьох закатованих російськими окупантами чоловіків. Це були цивільні.

На тілах жертв російських нелюдів багато слідів катувань. Про виявлення захоронення повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Жертв катували, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району", – зазначив Нєбитов.

Він розповів, що це захоронення знайшли у лісі поряд із селом Мироцьке.

Поліція виявила багато слідів насилля на тілах загиблих. Жертвам зв’язували руки. Також їм на обличчя намотували тканину, щоб закрити очі, а декому ставили кляп у рота. Також виявлені вогнепальні поранення у різні частини тіла.

У поліції зазначають, що окупанти скинули тіла у яму і засипали, ймовірно намагаючись приховати свідчення своїх злочинів.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що правоохоронці виявили у масових похованнях на Київщині близько 900 цивільних осіб після того, як ці території перебували під російською окупацією. Як уточнили пізніше у правоохоронних органах, президент мав на увазі загальне число виявлених тіл загиблих у масових похованням станом на цей час.

Нагадаємо, раніше біля оточеного російськими окупантами Маріуполя Донецької області виявлена ще одна братська могила, куди загарбники звозять тіла вбитих ними мирних громадян.

Читайте також:

viber
війна в Україні Київська область поховання вторгнення Росії масове поховання
Реклама
Популярне
Кінець чорної смуги: кому із знаків пощастить по-крупному найближчим часомКінець чорної смуги: кому із знаків пощастить по-крупному найближчим часом Заступництво вищих сил і доленосні зміни: три знаки можуть розраховувати на це в кінці квітняЗаступництво вищих сил і доленосні зміни: три знаки можуть розраховувати на це в кінці квітня Як кремлівський психопат публічно принизив Генсека ООНЯк кремлівський психопат публічно принизив Генсека ООН Українська акторка оголосила себе "мером" одного з міст на ЗапоріжжіУкраїнська акторка оголосила себе "мером" одного з міст на Запоріжжі "Зробили найбільшу воєнну помилку": Арестович пояснив, чому РФ не візьме ЗСУ в "котел" на Сході"Зробили найбільшу воєнну помилку": Арестович пояснив, чому РФ не візьме ЗСУ в "котел" на Сході
Підтримайте Главред

Останні новини

14:49

Путін використав все, що їздило, літало і стріляло: експерт сказав, чому мобілізація не врятує РФ

14:45

"Звільнити Марс від впливу марсіан": в ОП потролили Лаврова за пояснення агресії проти України

14:28

"Це не громадянка України": Федишин "наїхала" на Повалій за пісні і танці в КремліВідео

14:22

"Ми зараз дивимося на вас, як на старших братів і сестер": Тетяна Лазарєва звернулася до українцівВідео

14:01

Спотворені обличчя, зв’язані руки: на Київщині знайшли поховання із закатованими людьмиВідео

Реклама
13:30

Росії не вистачає високоточних ракет, їх перекидають з інших стратегічних напрямків - FT

13:23

Дешева комедія, або Як у Кремлі збиралися зробити Царьова заступником ЯнуковичаПогляд

13:20

Орки заселяють невідомих у будинки українців під МаріуполемВідео

13:18

Зеленська про спроби достукатись до російських матерів і дружин: "якщо труни не переконують, то мені нічого їм сказати"Відео

13:12

Петросян похвалився сумкою за 4 тисячі доларів перед пораненим окупантом на облізлому ліжку

13:00

Гороскоп на завтра 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі

12:52

Нацисти планують танці з бубнами: в окупованій Каховці колаборанти готуються до 9 травня

12:46

Гребуть навіть з інвалідністю:  в "Л/ДНР" скасували медогляд призовників і мобілізують усіх підрядВідео

12:27

Сонячне затемнення 30 квітня вдарить по "катові Алеппо" Дворнікову та Росії - прогноз астролога

12:21

Путін не звертає увагу на пропозиції щодо евакуації людей з Маріуполя-Подоляк

11:59

Допомога по безробіттю: у Мінекономіки розповіли, як його можуть отримати працевлаштованіВідео

11:54

Рахунок на мільярди: стало відомо, в яку копійку "влетів" РФ запуск ракет по УкраїніВідео

11:24

Самоембарго Росії: як Путін знову ставить на слабкість ЗаходуПогляд

11:18

Замість потепління в Україну прийде холод, грози і шквали - прогноз погоди на перші дні травняВідео

11:11

Окупанти розстріляли евакуаційні автобуси в Попасній

Реклама
11:08

"Він втратив все, замку немає": Галкін розплачується за підтримку України у війні з РосієюВідео

10:42

"Швиденько зібрати манатки і зникнути": Невзоров заявив про поворотну точку у війні в Україні

10:34

Ховалась в коридорі, на неї впали стіни: подробиці загибелі журналістки від удару ракетою по КиєвуФотоВідео

10:19

ЗСУ накрили артилерією ворожий пункт управління: у росіян багато втрат - епічні кадриВідео

09:59

Пили, ґвалтували і знімали на телефон: окупанти вимістили злість на 15-річній дівчинці з Ворзеля

09:57

Буде війна, а не спецоперація: експерт розповів про плани Путіна оголосити загальну мобілізацію 9 травняВідео

09:38

РФ планує усунути те, що стримує наступ: британська розвідка розповіла про плани Кремля

09:18

10 повітряних цілей за добу: ЗСУ назавжди приземлили хвалений Су-25Відео

09:17

Путіну не вдасться затягнути війну в УкраїніПогляд

09:15

Спецпарфюмерні війська постаралися: Смольянінов розповів про зустріч з Путіним та його дивний запах

08:26

"Не поділили награбоване": Арестович назвав переможців перестрілки між чеченцями і бурятами під Чорнобаївкою

08:25

Естафету пожеж підхопив Сахалін: загорілася російська електростанція неподалік ЯпоніїВідео

07:57

Окупант-тіктокер зафіксував свою смерть на відеоВідео

07:50

Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуВідео

07:40

Вночі окупанти вдарили по Харкову, спалахнула потужна пожежа

07:32

Календар магнітних бур на травень 2022: дати, симптоми і астропрогноз

07:13

У Пентагоні оцінили ризик застосування Путіним ядерної зброї

07:00

День прикордонника 2022 в Україні: потужні привітання та листівки захисникам

06:46

Україні загрожує "другий Маріуполь": яке місто під загрозою - Der Spiegel

06:31

Захід готувався до війни з інопланетянами, але не з ПутінимПогляд

Реклама
06:25

Гороскоп на травень 2022 для Водоліїв: повернення до колишнього, нова вершина та гроші

05:10

НАТО - дуже слабкий блок, в України є шанс створити потужний союз з Британією та Польщею - БадракВідео

04:40

Таролог розкрила несподіваний діагноз Путіна і назвала терміни закінчення війни

04:10

Україну в травні підморозить: синоптики попередили про різке похолоданняВідео

03:34

Як позбутися від підвищеного тиску: лікарі назвали шість способів

03:03

Гороскоп на тиждень 2-8 травня: Тільцям - важлива подія, Левам - удача в грошах, Водоліям - важлива зустріч

02:35

РФ уже програла війну в Україні, але "програш" може затягнутися на роки – військовий експертВідео

02:02

"Це і в мене зараз стріляють теж. Не можна мовчати": зірка 9 роти засудив війну в УкраїніВідео

01:25

Військовий експерт оцінив шанси окупантів захопити місто-форпост на сході УкраїниВідео

00:21

Армія РФ сповільнила наступ: Арестович назвав дві причини

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти