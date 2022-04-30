Спотворені обличчя, зв’язані руки: на Київщині знайшли поховання із закатованими людьми

На Київщині знайшли поховання із закатованими людьми/ Скрін з відео

На Київщині на території Бучанського району знайшли яму, у якій були закопані тіла трьох закатованих російськими окупантами чоловіків. Це були цивільні.

На тілах жертв російських нелюдів багато слідів катувань. Про виявлення захоронення повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Жертв катували, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району", – зазначив Нєбитов.

Він розповів, що це захоронення знайшли у лісі поряд із селом Мироцьке.

Поліція виявила багато слідів насилля на тілах загиблих. Жертвам зв’язували руки. Також їм на обличчя намотували тканину, щоб закрити очі, а декому ставили кляп у рота. Також виявлені вогнепальні поранення у різні частини тіла.

У поліції зазначають, що окупанти скинули тіла у яму і засипали, ймовірно намагаючись приховати свідчення своїх злочинів.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що правоохоронці виявили у масових похованнях на Київщині близько 900 цивільних осіб після того, як ці території перебували під російською окупацією. Як уточнили пізніше у правоохоронних органах, президент мав на увазі загальне число виявлених тіл загиблих у масових похованням станом на цей час.

Нагадаємо, раніше біля оточеного російськими окупантами Маріуполя Донецької області виявлена ще одна братська могила, куди загарбники звозять тіла вбитих ними мирних громадян.

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