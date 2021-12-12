Під Миколаєвом сталася страшна ДТП: вантажівку рознесло по всій дорозі

ДТП з фурами / Нацполіція

У Миколаївській області в неділю, 12 грудня, сталася ДТП, в результаті якої загинув водій вантажівки DAF. Іншого водія госпіталізували.

Як повідомляє пресслужба поліції регіону, аварія трапилася близько 6:35 на автодорозі Н-11 Миколаїв-Дніпро недалеко від смт Козанка.

"45- річний водій вантажівки марки DAF не впорався з керуванням і допустив зіткнення з другим вантажним автомобілем також DAF, що стоїть на узбіччі дороги, водій фури виконував ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

57-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці. Водія, який збив його, з травмами різного ступеня тяжкості доставили до медичного закладу.

Що загрожує винуватцю ДТП

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Реклама

Винному загрожує до восьми років позбавлення волі

Слідчі встановлюють всі обставини ДТП.

читайте такожСмертельна ДТП під Черніговом: стали відомі версії причин аварії

Нагадаємо, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.

Також раніше в Харкові жінки, що переходили дорогу по "зебрі", померли від удару машини. Очевидці трагедії кажуть, що водій не побачив їх через погане освітлення.

Читайте також: