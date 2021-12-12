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Під Миколаєвом сталася страшна ДТП: вантажівку рознесло по всій дорозі

12 грудня 2021, 17:41

Слідчі встановлюють всі обставини ДТП.

ДТП
ДТП з фурами / Нацполіція

У Миколаївській області в неділю, 12 грудня, сталася ДТП, в результаті якої загинув водій вантажівки DAF. Іншого водія госпіталізували.

Як повідомляє пресслужба поліції регіону, аварія трапилася близько 6:35 на автодорозі Н-11 Миколаїв-Дніпро недалеко від смт Козанка.

"45- річний водій вантажівки марки DAF не впорався з керуванням і допустив зіткнення з другим вантажним автомобілем також DAF, що стоїть на узбіччі дороги, водій фури виконував ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

57-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці. Водія, який збив його, з травмами різного ступеня тяжкості доставили до медичного закладу.

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Що загрожує винуватцю ДТП

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

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Слідчі встановлюють всі обставини ДТП.

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Нагадаємо, на Закарпатті сталася страшна ДТП. Фура збила жінку і протягнула її 200 метрів. 65-річній жительці Сваляви відірвало голову.

Також раніше в Харкові жінки, що переходили дорогу по "зебрі", померли від удару машини. Очевидці трагедії кажуть, що водій не побачив їх через погане освітлення.

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ДТП поліція Миколаївська область
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