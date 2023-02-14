ППО, танки і "зачинені двері": Зеленський розповів про результати Рамштайна

Президент підкреслив, що значна частина домовленості залишилася за "закритими дверима".

Володимир Зеленський / president.gov.ua

14 лютого відбулася дев'ята зустріч групи військової підтримки України "Рамштайн". Як повідомив президент України Володимир Зеленський, партнери підтвердили, що Україна отримає ще більше ППО, танків, артилерії і снарядів.

"Є чергові сильні рішення для захисту нашої держави, для зміцнення наших воїнів. Підтверджено партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії і снарядів, більше навчання наших військових. І, як сьогодні звучало, - Ukraine must be successful. І тут ми згодні: успіх повинен бути", - заявив президент.

Президент підкреслив, що значна частина домовленості залишилася за "закритими дверима".

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"Не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима. Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", - додав він.

Засідання Рамштайн-9

Міністр оборони США Ллойд Остін в ході своєї заяви на зустрічі держав-союзників України на американській базі в Рамштайні зазначив, що країни готові продовжити надавати військову допомогу Києву у відбитті військової агресії РФ.

У підсумковій заяві Остін сказав, що країни-партнери не прийняли рішення про надання Україні винищувачів. За його словами, захід має намір вирішити нагальні проблеми Києва для проведення контрнаступу навесні.

Також глава Пентагону Остін підкреслив, що США, Франція, Німеччина, Польща, Португалія, Норвегія, Чехія та Нідерланди відправлять Україні танки. Франція та Італія мають намір передати Києву системи ППО.

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