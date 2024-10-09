Один з найбільших провалів: РФ збила власний дрон 'Охотнік' – в чому причина

Ймовірно, Росія хотіла приховати свою брехню щодо досягнень у галузі мало помітності.

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РФ збила власний дрон / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Російський новітній безпілотник С-70 "Охотнік", ймовірно, вийшов з-під контролю над Україною, після чого він був збитий російським винищувачем Су-57, який його супроводжував. Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що збиття С-70 "Охотнік" може бути одним з найбільших провалів, коли-небудь пережитих російськими повітряно-космічними військами, якщо не гірше.

За даними видання, після падіння дрона російські військові відразу завдали удару ракетою "Іскандер" на місце події. Метою цього було знищення уламків.

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Також повідомляється, що існують кілька причин, через які Росія прагнула завадити Заходу отримати доступ до фрагментів безпілотника для вивчення.

"Ці ракети дефіцитні й дорогі, і відволікання однієї з них від кампанії проти міст України свідчить, що це була високопріоритетна мета", – йдеться в повідомленні.

В Forbes додали, що незважаючи на спроби росіян знищити докази, українській стороні вдалося вилучити ключові компоненти безпілотника С-70 для подальшого аналізу. З уламків можна отримати важливу інформацію, яка, ймовірно, зведе нанівець здатність С-70 до забезпечення своєї скритності, що зробить ці дрони менш ефективними.

Ще одним з можливих пояснень, чому Росія прагнула знищити уламки свого дрона "Іскандером", є бажання приховати свою брехню щодо досягнень у галузі малопомітності.

"З огляду на російську культуру, цілком можливо, що навіть старші командири не знають про ці недоліки... Можливо, російське керівництво ось-ось дізнається, що їхній дорогий і розрекламований безпілотник-невидимка насправді зовсім не "стелс". І дізнаються вони це, прочитавши в ЗМІ", – відкреслили у виданні.

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Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня ворог завдав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із окупованого Криму. На щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих.

У ніч на 7 жовтня російські окупанти завдали удару по Україні балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА.

В той же час, українські захисники почали масово використовувати вдосконалені дрони-камікадзе для боротьби з розвідувальними безпілотниками країни-агресора РФ.

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