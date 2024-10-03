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РФ атакувала Київ дронами: сили ППО збили близько 15 ворожих БПЛА

Анна Ярославська
3 жовтня 2024, 06:47оновлено 3 жовтня, 08:30
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Наслідки падіння уламків збитого дрона в Деснянському районі мінімальні - обійшлося без руйнувань і пожежі.
Атака дронов
РФ атакувала дронами Київ / Колаж: Главред, фото: 125 окрема бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

У ніч на 3 вересня російська окупаційна армія вкотре зробила спробу завдати повітряного удару по Києву. Повітряна тривога в столиці тривала понад 5,5 годин.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, тактика і прийоми нападу залишаються незмінними - окупанти застосували ударні безпілотники. Дрони армія РФ запускала за різними напрямками і висотами та різними кількісними групами.

"Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові й нові БПЛА. Тим не менш, жоден із російських дронів своєї мети не досяг", - йдеться в повідомленні.

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Сили та засоби протиповітряної оборони виявили та вразили в повітряному просторі навколо та над Києвом близько півтора десятка ударних безпілотників. Тип і кількість застосовуваного ворогом озброєння вкажуть у звітах Повітряні Сили.

Унаслідок російської атаки дронів у Києві зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі міста. Але наслідки мінімальні - обійшлося без руйнувань, пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки нічної атаки на Київщину.

"Вночі ворог вкотре масовано атакував Київщину ударними дронами. В регіоні результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - напісиа він у Telegram.

Уламки збитих ворожих цілей виявлено у п’яти районах області. Внаслідок падіння уламків у трьох районах зафіксовано загорання трав’яного настилу та лісової підстилки. Всі пожежі ліквідовано.

Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та ліквідації наслідків нічної атаки.

Атаки РФ на Україну

Увечері 1 жовтня російська окупаційна армія випустила по території України ударні безпілотники. "Полювання" на ворожі дрони тривало всю ніч у багатьох регіонах. Крім того, окупанти вдарили по Харкову КАБами - прогриміли вибухи.

Зокрема, вибухи прогриміли на Одещині, Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Сумщині, Одещині, Сумщині та Харківщині.

1 жовтня російські окупанти обстріляли Херсон. Загинули шестеро людей, ще шестеро - дістали поранення. Армія РФ вдарила по центру міста - по людях, які були на зупинці поруч із центральним ринком.

У ніч на 30 вересня в Києві пролунала серія вибухів. Перед цим у столиці було оголошено повітряну тривогу через атаку ворожих дронів "Шахед".

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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