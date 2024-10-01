РФ атакувала Україну десятками ударних БпЛА: у яких областях гриміли вибухи

Росія запускала ударні безпілотники з Приморсько-Ахтарська і з мису Чауда.

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РФ атакувала Україну десятками дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Підрозділи Повітряних сил збили 29 із 32 ударних БпЛА країни-агресора РФ у ніч на вівторок, 1 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування Повітряних Сил ЗСУ в Telegram.

"Унаслідок протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях", - ідеться в повідомленні. відео дня

Також зазначається, що внаслідок протидії РЕБ ще три ворожі безпілотники локально втрачено, попередньо без наслідків.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Загалом уночі 1 жовтня 2024 року противник атакував Україну 32 ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ - РФ, Чауда - Крим).

/ t.me/ComAFUA

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Раніше повідомлялося про те, що РФ масовано запустила дрони по Україні. Повітряні Сили ЗС України повідомили, що РФ атакувала Сумську та Одеську області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони збили 67 "Шахедів". Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три - локально втрачені в північних регіонах України, повідомили в Повітряних силах.

Як повідомляв Главред, у Києві прогриміла серія вибухів. Бойова робота велася протягом 5 годин. Силами і засобами ППО було знешкоджено приблизно десять російських ударних дронів.

/ Инфографика: Главред

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