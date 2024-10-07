Вночі РФ атакувала Київ близько 15 БПЛА: усі дрони збито

Київ відбив четверту повітряну атаку з початку жовтня.

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Сили ППО Києва відбили атаку дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. Усі ворожі БПЛА були збиті.

Як повідомив голова Київської військової адміністрації Сергій Попко, у столицю дрони заходили хвилями та за різними напрямками.

Повітряну тривогу в столиці вночі оголошували тричі та сумарно вона тривала понад дві години.

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Силами і засобами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько півтора десятка російських дронів. Усі ворожі БПЛА були збиті.

Інформація про руйнування або постраждалих не надходила. Дані оновлюються й уточнюються.

Нічна атака "Шахедів" - останні новини

У ніч на 7 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу. Ворог здійснив запуск Шахедів із півночі.

Під час повітряної тривоги один із Шахедів вдарив по приватному будинку. Це підтвердила Сумська адміністрація. Унаслідок влучання загорілися кілька будинків. Відомо про те, що постраждали щонайменше 4 людини.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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