'Підтримуватимемо, щоб перемогти': в ЄС затвердили важливу допомогу для України

Рішення є сигналом єдності ЄС у забезпечення поставок в Україну військового обладнання, якого вона потребує, зазначили у ЄС.

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Посли ЄС схвалили виділення 5 млрд євро на закупівлю зброї Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Комітет постійних представників ЄС на рівні послів погодив додаткове фінансування для Європейського фонду миру з метою створення спеціалізованого фонду для надання військової допомоги Україні. На цей фонд буде виділено 5 мільярдів євро протягом поточного року. Про це повідомив верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель та голова МЗС України Дмитро Кулеба.

"Є погодження! Посли погодилися в принципі навколо реформування Європейського фонду миру для підтримки України з бюджетом 5 мільярдів євро на 2024 рік. ЄС залишається відданим наданню тривалої підтримки для України, для забезпечення поставок в Україну військового обладнання, якого вона потребує, щоб захистити себе", - йдеться у дописі Бельгійського головування в Раді ЄС.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що це рішення є сигналом єдності ЄС у підтримці України у війні з Росією.

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"Фонд дозволить нам посилити нашу військову підтримку Україні ще на 5 мільярдів євро. Повідомлення чітке: ми підтримуватимемо Україну всіма силами, аби перемогти", - зазначив Боррель.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував країнам-членам ЄС та Жозепу Боррелю за підтримку. Він підкреслив, що це демонструє європейську єдність та рішучість у досягненні спільної перемоги.

"Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості в досягненні нашої спільної перемоги. Ми з нетерпінням очікуємо ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ", - додав Кулеба.

Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

Допомога Україні від ЄС

Як повідомляв Главред, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила на конференції Європейської народної партії у Бухаресті, що протягом наступних п'яти років ЄС має створити Оборонний союз для зміцнення безпеки. Він передбачає прискорення розвитку промислових можливостей та підтримку України.

Також 1 лютого Європейський союз у складі 27 країн проголосував одноголосно за пакет допомоги для України у розмірі 50 мільярдів євро з рамках бюджету ЄС.

Крім цього, 5 березня Єврокомісія висунула пропозицію Європейському Союзу щодо переходу оборонної промисловості до "режиму військової економіки". Пропозиція включає стимулювання країн ЄС купувати більше зброї у європейських компаній та підтримку їхніх промислових потужностей.

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