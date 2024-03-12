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США готують новий пакет допомоги для України на 400 млн доларів - Reuters

Ангеліна Підвисоцька
12 березня 2024, 17:23
Штати можуть оголосити про надання нової військової допомоги Україні вже найближчим часом.
Конгрес США, ЗСУ
США готуються оголосити про новий пакет допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, 53-я ОМБр

Після тривалої перерви США готують новий пакет військової допомоги Україні. Його розмір становитиме 400 мільйонів доларів. Про це заявили американські чиновники, повідомляє Reuters.

Чиновники стверджують, що офіційно оголосити про цей пакет можуть найближчим часом. Відбутися це може навіть у вівторок, 12 березня.

"Це перший подібний крок за останні місяці, оскільки додаткові кошти для Києва, як і раніше, блокуються лідерами республіканців у Конгресі", - йдеться в повідомленні.

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Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії США для надання негайної підтримки Україні, оскільки більший пакет допомоги залишається заблокованим у Конгресі. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Кірбі, США розглядають "інші можливості" допомоги ЗСУ, окрім схвалення законопроєкту з грошима для України, в інтерв'ю Голосу Америки.

Раніше в Білому домі було зроблено важливу заяву щодо допомоги Україні, де було зауважено, що затягування у схваленні законопроекту негативно впливає на ситуацію на фронті.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

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