Путіну доведеться йти на компроміс з Україною у питанні миру - британський полковник

У Кремлі починають розуміти, що Трамп, найімовірніше, діятиме в інтересах України.

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Кремль кидає всі ресурси на війну, бо розуміє небезпеку зі сторони США / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав полковник:

Дії Трампа та його команди можуть "вдарити" по Росії

США, найімовірніше, посилять підтримку України

Путін може поступитися під час переговорів з Україною

Прихід Дональда Трампа до влади може вплинути на перебіг війни в Україні, проте ключовим залишається те, що будь-які мирні переговори чи домовленості про припинення вогню мають базуватися виключно на умовах України. Інакше це призведе до тимчасового перемир’я, яке лише посилить конфлікт у Європі на багато років.

Про це 24 каналу розповів полковник британської армії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон. На його думку короткострокове припинення вогню не принесе користі жодній зі сторін.

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Попри неоднозначне ставлення до Дональда Трампа та його потенційних кандидатів на ключові посади, більшість із них демонструють оптимізм щодо подальшої підтримки України.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Зокрема, Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога своїм спеціальним представником з питань України та країни-агресора Росії. У медіа вже з’явилися основні положення так званого "плану Келлога", який стосується врегулювання війни.

Ці дії можуть серйозно вдарити по Кремлю та російському диктатору Володимиру Путіну. Як вважає де Бреттон-Гордон, Путін очікував більш приязного ставлення Трампа до Росії, проте нинішні сигнали з Вашингтона свідчать про те, що Трамп планує посилити підтримку України.

Імовірно, після 20 січня 2025 року США можуть розширити військову допомогу Україні. Це може змусити російського президента піти на компроміс, але вже на умовах Києва. Саме тому, на думку де Бреттон-Гордона, Кремль наразі кидає всі свої ресурси на поле бою в Україні.

Якщо Трамп дійсно планує збільшити підтримку України та посилити тиск на Росію, він має шанс змусити Путіна поступитися. Це може призвести до припинення вогню, але за умови, що воно буде вигідним для України.

Позиція Трампа щодо України - що відомо

Нагадаємо, у ЗМІ писали, що економічна підтримка України Європою може допомогти змінити думку обраного президента США Дональда Трампа про війну і надіслати сильний сигнал російському диктатору Володимиру Путіну.

Напередодні Главред писав, що Трамп вирішив призначити генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога на посаду спеціального посланника з питань України. У зв'язку з цим завершення війни Росії та України може мати наступний вигляд: припинення вогню заморозить лінію фронту і обидві сторони будуть змушені сісти за стіл переговорів.

Раніше повідомлялося, що план Кіта Келлога, обраного Дональдом Трампом на посаду помічника президента і спеціального представника з питань України та Росії, передбачає припинення вогню, заморожування лінії фронту і переговори між Україною та РФ.

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