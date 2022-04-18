Ворог готується скинути на Азовсталь у Маріуполі багатотонні бомби ФАБ 1000 і ФАБ 3000-журналіст

Повітряна атака в Маріуполі може відбутися найближчими днями / Фото Reuters

Найближчим часом російські окупанти готуються скинути багатотонні бомби на завод Азовсталь у Маріуполі, де може знаходитися до 1000 мирних жителів. Евакуювати людей зараз немає жодної можливості.

Про це заявив журналіст Артем Попов в ефірі українського телебачення, пише НВ.

"За свіжими даними, які надходять від військових, окупанти найближчим часом, а можливо вже сьогодні вночі, наноситимуть важкі удари по підприємству Азовсталь. Є інформація, що їх там близько тисячі осіб, серед них також безліч дітей. У військових зараз немає жодних можливостей цих людей евакуювати", - заявив Попов

Тим часом російський пропагандист видання Известия Олексій Полторанін в прямому ефірі визнав, що російська авіація знищує житлові будинки в Україні, зокрема, в місті-герої Маріуполь.

Свій сюжет Полторанін знімав у режимі селфі. Він стоїть на тлі палаючого багатоквартирного будинку без вікон і балконів, який розташований за такими ж знищеними приватними будинками і раніше зеленою зоною.

Після звуків авіаударів російський пропагандист прямо каже, що українську житлову багатоповерхівку бомблять літаки Збройних сил РФ.

"На наших очах російська авіація вдарила по житловій п'ятиповерхівці. Зараз горять верхні поверхи будівлі. Російська авіація продовжує "працювати" по тому району", - сказав Полторанін.

Як повідомляв Главред, у Маріуполі, який з початку березня перебуває в облозі російських окупантів, кадирівці влаштували собі розвагу. Заради чергового "піар-відео" вони знищують житлові багатоповерхівки. Причому обстріл будинків ведеться в районі, який вже окупований, тобто списати руйнування на "нацистів" і "бандерівців" не вийде. Якщо там хтось і є, то це звичайні жителі міста.

17 квітня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в Маріуполі зараз є важкою. Через постійні обстріли з боку окупантів міста більше не існує.

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