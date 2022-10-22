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Путіна можна скинути тільки спільними зусиллями ЗСУ, російської еліти і народу - Пономарьов

22 жовтня 2022, 03:45

Україна повинна залишатися активним гравцем на міжнародній арені.

Путін, Пономарьов
Для повалення Путіна діяти потрібно разом / Колаж скріншот YouTube, Главред

Покінчити з диктаторським режимом в Росії вийде лише в разі спільної участі ЗСУ, російських еліт і звичайного народу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиціонер і колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

"Всі разом. Революція в Росії неможлива, якщо в ній не братимуть участь і маси знизу, і еліти зверху. Обов'язково потрібні і ті, і інші. А для того, щоб вони зважилися діяти, потрібна військова поразка Росії", - сказав Пономарьов.

Він також акцентував увагу на тому, що Україні не потрібно вірити в те, що війна закінчиться, як тільки ЗСУ звільнять всі українські території. Контролювати РФ вийде лише в тому випадку, якщо Україна буде активним гравцем.

"Ще раз підкреслю, що розраховувати тільки на воєнну перемогу і на те, що далі все станеться само собою, для України недалекоглядно, тому що результатом цього може бути не поліпшення, а погіршення політичного режиму в Росії. Необхідно бути активним гравцем, не можна ситуацію в країні ворога відпускати на самоплив", - додав політик.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Ілля Пономарьов
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