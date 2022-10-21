Петля на військах РФ навколо Херсона затягується, їм загрожує велика поразка – експерт

Війська Росії в Херсоні можуть бути знищені - Шон Белл / Колаж Людмила Денісова, ua.usembassy.gov, Reuters

На угрупованні Росії навколо Херсону затягується петля, окупантам потрібно ухвалити рішення щодо свого майбутнього. Якщо війська залишаться, вони потраплять в оточення і можуть бути знищеними. Відхід призведе до великої поразки для загарбників. Відступати з правого берега їм буде складно, оскільки ЗСУ знищили всі мости через Дніпро. Про це заявив віце-маршал авіації військ Британії у відставці Шон Белл.

Як повідомляє Sky News, окупантам РФ належить зробити вибір щодо свого перебування на окупованому правобережжі Херсонщини.

"Петля затягується на російських військах навколо Херсона, змушуючи росіян прийняти рішення - залишитися або піти. Якщо залишаться, вони ризикують опинитися в оточенні та ізоляції і бути потенційно знищеними. Якщо підуть, це буде дуже велика поразка для Росії", - вважає Белл.

За його словами, російським чиновникам вже наказали залишити Херсон. Окупанти переодягаються в цивільних. Окупанти намагаються прикрити свій ганебний відступ.

Також військовий експерт акцентував увагу на заяві генерала РФ Суровікіна, який визнав труднощі російських загарбників у Херсоні.

"Це дійсно незвично, коли будь-який російський чиновник визнає ці труднощі. Здається, він створює умови для потенційного виведення російських сил", - вважає Белл.

Крім того, він додав, що на армію РФ чекають нові складнощі при відході з правого берега Дніпра. Українські війська розтрощили всі шляхи, якими могли б відступати росіяни.

"Всі мости через річку Дніпро перебиті, тому перекидати важку техніку через понтонні переправи буде дуже повільно і дуже, дуже важко. Якщо вони не почнуть цього робити зараз, є серйозний ризик того, що російські солдати раптово втечуть в паніці", - підкреслив Шон Белл.

Ситуація у Херсонській області

Новий командувач військами Росії в Україні генерал Сергій Суровікін 18 жовтня виступив з доповіддю про ситуацію на війні. За його словами, для росіян склалася "напружена" ситуація. Подальші дії окупантів залежать від "ситуації, що складається". Він натякнув, що війська РФ розглядають можливість "здачі" захопленого Херсона.

"(Обстановка, - ред)... вона непроста, не виключається ухвалення непростих рішень", - сказав Суровікін.

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо сказав, що окупаційна адміністрація регіону через наступ ЗСУ переїжджає з правого на лівий берег Дніпра. Звідти колаборанти зібралися "керувати областю".

Радник ОП Олексій Арестович вважає, що Росія може перекинути свої війська з Херсонської області в напрямку Києва або Донбасу. За словами чиновника, Херсон в такому випадку може бути звільнений, однак проблеми будуть на інших фронтах.

Дивіться відео Главред - Фейгін розповів, як глава Кремля Путін буде мстити за Херсон

Інші новини: