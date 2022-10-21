УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Уряд просить українців готуватися: "російський терор продовжиться"

21 жовтня 2022, 19:27

Українців закликали зробити запас технічної та питної води. Підготувати теплі речі, батарейки, ліхтарики, павербанки.

Уряд просить українців готуватися: 'російський терор продовжиться'
Українців попередили про атаки окупантів на об’єкти тепло- та водопостачання / скриншот

Російські окупаційні війська і надалі продовжать терор проти мирного населення України. Тому громадян закликали підготуватися, адже загарбники завдаватимуть нищівних ударів не лише по об'єктах енергетики, а й по об’єктах водо- та теплопостачання. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"На жаль, також очевидним є факт, що російський терор продовжиться. Це стосується не лише енергосистеми, але й об’єктів водопостачання та теплопостачання. Перебої можливі, а тому всі мають бути готові", - заявив Шмигаль.

Глава уряду закликав українців зробити запас технічної та питної води. Підготувати теплі речі, батарейки, ліхтарики, павербанки. "Все це необхідно в цих умовах", - сказав він.

Шмигаль також зазначив, що Росія готується здійснити теракт на території Херсонщини. Йдеться про замінування дамби Каховської ГЕС. Такі дії окупантів можуть призвести до того, що буде затоплено десятки населених пунктів.

"Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, аби організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні спеціалісти разом з українським персоналом", - додав прем’єр.

Російський терор проти українців

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмову Росії від мирних переговорів. На його думку, "постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству", - заявив він.

Також глава держави розповів про те, що необхідно для того, щоб вже найближчим часом закінчити війну, розв'язану Росією. Зеленський закликав політиків на всіх рівнях захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував масовані ракетні удари РФ по Україні. "Росіяни - ганебні невдахи. Ви думали нас налякати? Думали, що українці бояться терору від неадекватних бункерних боягузів? Ви думаєте, що ми будемо зупинятися? Ні, на кожен удар буде жорстка відповідь. Ви відповісте за кожну смерть і страждання. І не тільки ви. Будуть відповідати цілі покоління росіян", - заявив він.

Більше новин про російські атаки:

війна в Україні війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:25

Зеленський провів термінове засідання Ставки: всі подробиці

20:13

ЗСУ збивають більше 60% ракет Росії, за декілька місяців ППО стане ще сильніше – РезніковВідео

20:10

Прикмети на 23 жовтня: які 4 речі не можна робити, щоб біди не огорнулиВідео

20:09

Навіщо Путін запровадив режим середнього реагування в декількох областях РФ: Фейгін розкрив планВідео

20:00

Британці вже впряглися за Україну, протягом найближчого року це не зміниться - Тарас Загородній

Реклама
19:36

Їхав на вкраденій у журналістів машині: у Херсоні "денацифікувався" російський пропагандистВідео

19:28

Казка зі щасливим кінцем: 4 знаки зодіаку в 2023 році зустрінуть свою любов

19:27

Уряд просить українців готуватися: "російський терор продовжиться"

19:25

В Україні потеплішає: синоптики розповіли про різку зміну погодиВідео

19:15

Крах недоімперії трапиться не завтра, але він неминучийПогляд

19:04

Петля на військах РФ навколо Херсона затягується, їм загрожує велика поразка – експертВідео

19:00

Гороскоп на завтра 22 жовтня 2022: Ракам - щасливий випадок, Козерогам - неприємна розмова

18:48

Що не можна носити жінці після 50 років: 12 речей, які потрібно викинути з шафи і стати вільною

18:38

"Всі закачаються": до зими відбудеться презентація потужного вітчизняного озброєння - АрестовичВідео

18:15

Безкоштовний ваууматор, освіжувач повітря і ще 3 незвичайних способи використовувати пилосос

18:05

Армія України звільнила майже всю Харківщину: РФ утримує 25 населених пунктівВідео

17:55

Графік відключення електроенергії в Україні: як дізнатися, коли у вас відключать світло

17:35

"Коли замість мізків-какашки": Гордон показав силіконову патріотку РФ без освіти

17:28

Найсмачніша закуска на всі випадки життя: мариновані яйця за 1 добу - рецептВідео

17:27

Зраджують раз за разом: імена чоловіків, яким не можна пробачати гріхиВідео

Реклама
17:16

6 помилок при користуванні сковорідкою, після яких можна викидати її в смітник

16:58

Прикмети на 22 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік в будинку була удачаВідео

16:38

ЗСУ звільняють Херсонську область: окупантів РФ вибили з 88 населених пунктівВідео

16:00

Війська РФ вкрали пралку в Україні: відео двох окупантів з машинкою в руках потрапило в МережуВідео

15:57

Лукашенко різко "перевзувся" і заявив, що він нібито не хоче війниВідео

15:48

Ексдепутат Держдуми спрогнозував, чи вдарить Путін по Україні тактичною ядерною зброєюВідео

15:47

"Страшніше ядерного удару": вчений про катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕСВідео

15:29

"Багато безглуздих шлюбів, розлучень, романів": Лоліта висловилася про своє "нещасливе" життя

15:23

У кожної людини є дар: як дізнатися свій талант за датою народження

15:04

Пропагандисти РФ везли крадене: деталі удару по Антонівському мостуВідео

14:55

"Повинен зникнути як елемент пропаганди ворога": Данілов закликав прибрати російську мову з УкраїниВідео

14:46

Ні слова про війну: Українська плавчиня Клочкова пропала і закрила свої соцмережі

14:32

Мобілізовані можуть розгорнути автомати проти окупантів: Фейгін про нову проблему для РФВідео

14:00

"Шахеди" маскують під "Герані": в СБУ заявили, що Іран навмисно допомагає РФ у війні проти УкраїниВідео

13:45

ЗСУ збили крилату ракету РФ: у Мережі показали видовищне відео перехопленняВідео

13:42

Сила музики: українські захисники заспівали з оркестром "Ой у лузі червона калина"Відео

13:39

Проміняв дітей і дружину на війну: ЗСУ ліквідували "мобіка" зі Свердловської області РФФотоВідео

13:24

"Вдаримо по ваших військових об'єктах": у ЗСУ радять армії Білорусі не потикатися в УкраїнуВідео

13:18

Вихідні в листопаді 2022 в Україні: скільки відпочиватимемо в умовах воєнного стану

12:58

"РФ робить кроки відчаю": Данілов попередив про два складні місяці в УкраїніВідео

Реклама
12:54

Путін пом'якшив позицію: Ердоган висловився щодо переговорів України з РФВідео

12:45

"Тепер ми країна жінок": після початку мобілізації в Москві майже не залишилося чоловіків - NYTВідео

12:40

"У РФ абсолютне беззаконня": Фейгін розповів, чи готується Москва до ядерного ударуВідео

12:31

"Вимикаємо чайники та праски": українцям масово відключають електроенергіюВідео

12:00

"Обрали фашиста": Данілов припечатав Путіна і передбачив розпад РосіїВідео

11:59

Дивно, але це працює: навіщо люди додають молоко і сік при варінні круп

11:37

Потрапив під удар HIMARS: у Херсоні ліквідували відомого пропагандиста РФВідео

11:23

"Україна контактує з Маском": Резніков поставив крапку в скандалі навколо StarlinkВідео

11:10

ЗСУ отримали засоби зв'язку та розвідки за сприяння Favbet Foundation

11:05

Фейгін пояснив, чому ЗСУ наплювати на "воєнний стан" ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти