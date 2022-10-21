Уряд просить українців готуватися: 'російський терор продовжиться'

Українців попередили про атаки окупантів на об’єкти тепло- та водопостачання / скриншот

Російські окупаційні війська і надалі продовжать терор проти мирного населення України. Тому громадян закликали підготуватися, адже загарбники завдаватимуть нищівних ударів не лише по об'єктах енергетики, а й по об’єктах водо- та теплопостачання. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"На жаль, також очевидним є факт, що російський терор продовжиться. Це стосується не лише енергосистеми, але й об’єктів водопостачання та теплопостачання. Перебої можливі, а тому всі мають бути готові", - заявив Шмигаль.

Глава уряду закликав українців зробити запас технічної та питної води. Підготувати теплі речі, батарейки, ліхтарики, павербанки. "Все це необхідно в цих умовах", - сказав він.

Шмигаль також зазначив, що Росія готується здійснити теракт на території Херсонщини. Йдеться про замінування дамби Каховської ГЕС. Такі дії окупантів можуть призвести до того, що буде затоплено десятки населених пунктів.

"Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, аби організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні спеціалісти разом з українським персоналом", - додав прем’єр.

Російський терор проти українців

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмову Росії від мирних переговорів. На його думку, "постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству", - заявив він.

Також глава держави розповів про те, що необхідно для того, щоб вже найближчим часом закінчити війну, розв'язану Росією. Зеленський закликав політиків на всіх рівнях захищати надання Україні достатньої кількості сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував масовані ракетні удари РФ по Україні. "Росіяни - ганебні невдахи. Ви думали нас налякати? Думали, що українці бояться терору від неадекватних бункерних боягузів? Ви думаєте, що ми будемо зупинятися? Ні, на кожен удар буде жорстка відповідь. Ви відповісте за кожну смерть і страждання. І не тільки ви. Будуть відповідати цілі покоління росіян", - заявив він.

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