Яких наслідків варто чекати від закону про мобілізацію: прогноз експерта

Потрібно змінити підходи і форми, щоб повернути мобілізацію приблизно в колишнє русло, вважає експерт Олександр Мусієнко.

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Олександр Мусієнко оцінив варіанти впливу законопроекту про мобілізацію на суспільства / колаж Главред, фото УНІАН

Владі України потрібно змінити підходи і форми, щоб повернути мобілізацію до лав ЗСУ приблизно в колишнє русло. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Тема болюча, тому що про неї активно говорять, і ми також побачили форми і методи. Зокрема, інформація про мобільні блокпости викликає певне занепокоєння окремих категорій громадян. Певною мірою справедливе. Тому потрібно змінити підходи і форми, щоб повернути мобілізацію приблизно в колишнє русло. Якщо не буде забезпечено правильних підходів до проведення подальшої мобілізації, а ми будемо говорити і про людей з інвалідністю, і про багато інших категорій, це може призводити до заворушень", ‒ сказав він.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua. відео дня

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що скандальний законопроект про мобілізацію доопрацюють. Зараз у питаннях мобілізації нічого не змінилося - мобілізація здійснюється планово.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра і підкреслив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Арахамія повідомив, що уряд мав би внести законопроект про мобілізацію, над яким він працює на прохання військових.

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