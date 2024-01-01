"Були влучання": Зеленський назвав постраждалі від "прильотів" області України

Президент України Володимир Зеленський розповів про масовані атаки цивільної інфраструктури російськими окупантам на новорічні свята.
Про це він повідомив у першій міжнародній розмові в новому році - з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, наголошується в інформації, опублікованій в Telegram глави держави.
Президент уточнив, що розмова насамперед стосувалася тематики безпеки.
"Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах і селах: постійний ракетний терор, удари "шахедів". Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів", - розповів він.
За словами глави держави, він висловив подяку прем'єру Канади "за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема, за поставку додаткових "Насамсів" – систем і ракет до них".
Крім того, за словами Зеленського, "обговорили роботу над гарантіями безпеки, домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди".
Обговорювали також підготовку 4-ої зустрічі радників, які працюють з реалізації Формули миру. "Зустріч відбудеться в середині січня в Давосі. Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль. Вдячний і за запевнення, що наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідно для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері", - написав Зеленський.
"Ми цінуємо взаємодію з Канадою і вдячні за кожен прояв підтримки нашої держави, нашої незалежності", - додав глава держави.
Удари РФ по Україні
Раніше Зеленський розповів про те, що РФ вдарила по десятках міст і сіл. В Україні тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашньої російської атаки. Постраждали близько 120 міст і сіл - сотні цивільних об'єктів, підкреслив він.
У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить Складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є загиблі.
У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.
У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, є загиблі. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.
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