Путін ненароком похвалив українських військових

Російському диктатору все важче приховувати правду про реальне становище окупантів на передовій.

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Росіяни готують нові наступи через чергову примху Путіна / Колаж Главреда. Фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін проговорився щодо становища окупантів на фронті. Зокрема, у коментарі своїм пропагандистам кремлівський глава поскаржився на роботу українських безпілотників.

"Я знаю, що там (на фронті) непросто. Життя на фронті, коли ці (БПЛА) літають, як мухи над головою. Це все набагато складніше і прозаїчніше, ніж келих шампанського під час нагородження зірками "героїв РФ" у кремлівських палацових павільйонах", - заскиглив Путін.

Слід зазначити, що кремлівський диктатор досить часто на публіці своєю поведінкою або дивними ситуаціями доводить, що він має серйозні проблеми зі здоров'ям. Ще одна подібна ситуація сталася під час чергового засідання в країні-агресорі Росії - глава Кремля заплутався у власних руках і не зміг знайти на них годинник.

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А потім Путін не зміг нормально вимовити ім'я президента Кахастана Касим-Жомарта Токаєва, в результаті швидко "пробалаболивши" ім'я казахського глави. Своєю чергою, Токаєв вдався до асиметричної відповіді.

Росія наступає на усіх напрямках через нову забаганку Кремля

Напередодні в Інституті вивчення війни розкрили, що російські війська у складних погодних умовах посилюють наступи - хочуть прорватись вперед та отримати нові позиції до президентських виборів у Росії.

Як неодноразово зазначали українські військові, російські окупанти ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, зокрема вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута та в напрямку Авдіївки, а також здійснюють безперервні наземні атаки на заході Запорізької області.

Зокрема, російська армія посилила артилерійські обстріли в районі Авдіївки, намагаючись зруйнувати ланцюги постачання ЗСУ. На думку експерта Олексія Гетьмана, окупанти хочуть оточити ЗСУ у місті та "лізуть" з кількох напрямків.

Також Росія пробує прорвати оборону у районі Куп'янська. Противник намагається вийти на рубежі Синьківки для створення майбутнього плацдарму для наступу на Куп'янськ.

Крім того, ворог стягує резерви і на півдні. Водночас створення нових наступальних угрупувань не фіксується.

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