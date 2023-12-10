"Обстріли не припиняються": окупанти стягують свої резерви на півдні - ЗСУ

Українські військові утримують позиції на лівобережжі Дніпра. Однак російські окупанти намагаються перешкодити контрнаступу і стягують на південний фронт свої резерви. Про це заявили в оперативному командуванні "Південь".
Ворожі війська зміцнюють фортифікаційне обладнання позицій.
"Ворог продовжує зміцнення фортифікаційного обладнання позицій та підтягування резервів. Веде спостереження за діями Сил оборони на Правобережжі і не припиняє тиснути артилерійськими обстрілами, активно застосовує дрони", — йдеться в повідомленні.
У ЗСУ стверджують, що росіяни поки не формують наступальні угруповання. Водночас українські військові завдають Вогняної поразки противнику.
Бої на Південному фронті
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що росіяни засипають бомбами і готують резерви. Війська РФ перекидають додаткові підрозділи із Запорізької області та формують резерви.
Розвідка в Естонії розкрила цілі ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини. Збройні Сили України створили плацдарм на Лівому березі Дніпра для відтіснення російських сил і зменшення обстрілів Херсона.
Капітан першого рангу Євген Лупаков зробив прогноз щодо Лівобережжя Херсонщини. Існують три фактори, які заважають ЗСУ прорвати оборону окупантів РФ на Лівобережжі Херсонщини і піти в перед, сказав Євген Лупаков.
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