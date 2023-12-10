Росіяни готують новий наступ на Куп'янськ: в ЗСУ повідомили про ситуацію на фронті

В ЗСУ зазначили, що росіяни зменшити використання безпілотників на Куп'янському напрямку ведення бойових дій через несприятливу погоду та морози.

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Росіяни намагаються захопити плацдарм для наступу на Куп'янськ / Колаж Главред, фото: фото t.me_V_Zelenskiy_official, Міноборони РФ

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Куп'янська та захопити це стратегічно важливе місто. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"Ворог не відмовляється від своїх планів щодо повторної окупації Куп'янська, намагається вийти на рубежі Синьківки для створення майбутнього плацдарму для наступу на Куп'янськ", – сказав Фітьо.

За його словами, Куп'янськ є ключовим логістичним центром, через який протягом періоду окупації з 27 лютого по 10 вересня 2022 року здійснювалося постачання російських військ.

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Володимир Фітьо додав, що ротягом останньої доби на даному напрямку були дощі та мороз. У таких погодних умовах безпілотні літальні апарати (БпЛА) не змогли здійснювати польоти, ускладнюючи спостереження за противником. Це призвело до меншої активності росіян. Силам оборони України вдалося відбити сім атак, зокрема поблизу Синьківки та Новоселівського, знищити 17 одиниць техніки, включаючи танк і бойову машину піхоти та 109 ворогів.

"Окупанти провели 399 обстрілів артилерією та мінометами. Через погоду, використання дронів було обмежене. Росіяни використали лише три безпілотники, порівняно зі звичайними 15-30", - зазначив Володимир Фітьо.

Бойові дії на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ЗСУ зазначили, що окупанти продовжують активні штурмові операції на напрямку Куп'янська. Російські війська намагаються просунутися до Синьківки з метою захоплення цього населеного пункту.

Російське командування, втративши значну кількість військових на Куп'янському напрямку, розпочало перекидання резервних сил на цю ділянку фронту. Однак сили оборони України негайно прийняли відповідні заходи та ліквідували ці резервні сили. Про це повідомила речниця 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Надія Замрига.

Кремль, ймовірно, віддав наказ російським військам захопити Авдіївку в Донецькій області та Куп'янськ в Харківській області до так званих виборів президента Російської Федерації, запланованих на березень наступного року. Про це повідомили аналітики з Інституту вивчення війни.

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