Загроза штурму Запоріжжя: генерал-розвідник назвав головну мету РФ

Запоріжжя має важливе логістичне значення, наголосив Микола Маломуж.

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Микола Маломуж оцінив імовірність наступу РФ / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

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Запорізький напрямок сьогодні став пріоритетним для РФ

На Запоріжжі фіксуються угруповання РФ у районі 30-40 тисяч осіб

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж прокоментував імовірність штурму окупаційними військами РФ Запоріжжя.

Як наголосив він в ефірі NTA, Запорізький напрямок сьогодні став пріоритетним не тільки тому, що там сконцентровані промислові потужності України, а й у зв'язку з наявністю там логістичних шляхів, однак наразі армія РФ не має можливості захопити місто.

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"Особливо це залізниці зі сходу до Криму, які були відпрацьовані як логістичні стратегічні ресурси з урахуванням того, що там ще є нова залізниця, яка побудована нещодавно. Це якраз переміщення сил і засобів у Запорізьку, Херсонську області та на Крим, якщо будуть обмежені ресурси Керченського мосту і поромних переправ. Тому ми бачимо, що загроза є, але сил і засобів достатніх сьогодні у ворога немає", - пояснив український генерал.

Він звернув увагу на те, що на Запорізькому напрямку, на далеких підступах, фіксують угруповання противника в районі 30-40 тисяч осіб, але вони не згенеровані в єдину ударну силу.

"Тому, на сьогодні, я не бачу готовності РФ для стратегічного наступу на Запоріжжя, але все одно треба готуватися", - вважає співрозмовник.

Водночас він упевнений у тому, що на Запоріжжі, так само, як і на Харківщині, Дніпропетровщині та навколо Києва, необхідно зводити багатоярусні бетонні укріплення, щоб ворог бачив, що місто перебуває під захистом.

"Я вважаю, що Запоріжжя ворог не візьме. Це, наприклад, не Вугледар або інше невелике місто, яке розташоване близько від фронту. Запоріжжя - це величезний мегаполіс, з величезними можливостями і, тим паче, маємо там досить серйозні сили. Думаю, ворог не зуміє там організувати навіть тактичних наступальних операцій, тим паче - стратегічних з оточення, захоплення", - резюмував Маломуж.

Він також додав, що сьогодні в пріоритеті в окупантів - Курахове, Покровськ, Часів Яр, Курський напрямок і частково - операції по Харківщині, особливо в районі Куп'янська.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує просування в бік Запоріжжя. Просування РФ у бік Запоріжжя також допоможе підкріпити угруповання, яке воює з того боку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти планують наступати на Запоріжжя. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою. Про це повідомив спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.

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Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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