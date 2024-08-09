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"Путін загруз на українському фронті": Золотарьов оцінив загрозу від РФ для країн Балтії

Анна Ярославська
9 серпня 2024, 01:33
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У російського диктатора Путіна є бажання прощупати на міцність 5 ст. Статуту Альянсу.
Андрій Золотарьов, карта
Андрій Золотарьов оцінив загрозу з боку РФ для країн Балтії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН, МО РФ

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що якби з Україною у Росії все вийшло, то країни Балтії були б наступними жертвами агресії.

"Можливо, була б "Нарвська народна республіка" або що-небудь у районі Сувалкського коридору. Але поки Україна не зламалася, поки Путін загруз на українському фронті, нічого серйозного там не станеться", - сказав Золотарьов під час чату на Главреді.

Водночас політолог вважає, що в російського диктатора Путіна є бажання промацати на міцність 5 ст. Статуту Альянсу.

"Нагадаю, вже були прецеденти, наприклад, коли Індія повертала Гоа. Це була Португальська колонія, конституційно вона була закріплена як територія Португалії. Але, тим не менш, індійська армія і флот військовим шляхом здійснили майже безкровну операцію із захоплення Гоа. І жодних рухів тіла з боку НАТО не було", - нагадав він.

"Або інший приклад - коли у Нідерландів був конфлікт з Індонезією, НАТО навіть не почухалося. Так само було, коли ледь не зіткнулися два члени НАТО - Греція і Туреччина - під час Кіпрської кризи", - додав Золотарьов.

На думку політолога, багато хто абсолютизує НАТО, але всередині Альянсу дуже великі проблеми.

"Єдине питання - чи не стануть країни Балтії тим полігоном, де буде випробовуватися НАТО на міцність. Втім, поки тримається Україна, країни Балтії та Польща можуть спати спокійно", - резюмував він.

Дивіться відео повної бесіди з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори у США та перспективи завершення війни:

Ризик нападу РФ на країни Балтії

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що нині зберігається лише потенційна загроза для Латвії, Литви та Естонії з боку агресора Росії. Реальною вона може стати лише в тому разі, якщо Україна програє війну.

Високопоставлений командир у Збройних силах Естонії Маті Тікерпуу повідомив, що армія зможе протистояти нападу Росії протягом двох тижнів до того, як надійде підтримка НАТО.

Країна-агресор Росія найімовірніше не нападатиме на країни Балтії, вважає економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ. Суто технічно у російських загарбників могло б вистачити сил на те, щоб ці країни окупувати, але для РФ це насправді не має ні економічного, ні геополітичного сенсу. Ба більше, Росія не зможе вести війну на два фронти.

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Балтия Андрій Золотарьов новини України та світу війна Росії та України
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