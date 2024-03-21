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"Ціна для росіян буде надто високою": експерт пояснив, якого кроку уникатиме РФ

Альона Вороніна
21 березня 2024, 01:35
Для Росії вторгнення у країни Балтії не матиме ні економічного, ні геополітичного сенсу.
Владимир Путин, российские военные, Алексей Кущ
Експерт пояснив, якого кроку уникатиме РФ/ скрін, міноборони РФ, Facebook Олексій Кущ

Країна-агресорка Росія найімовірніше не нападатиме на країни Балтії. Суто технічно в російських загарбників могло б вистачити сил на те, щоб ці країни окупувати, але для РФ це насправді не має ні економічного, ні геополітичного сенсу.

Більше того, Росія не зможе вести війну на два фронти. Таку думку висловив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв'ю Главреду.

"Я, наприклад, не розглядаю ймовірності нападу Росії на країни Балтії, тому що не бачу в цьому для них жодного ні економічного, ні геополітичного сенсу. Можливо суто технічно в РФ і могли б окупувати країни Балтії, але що їм це дає в частині тих цілей, які вони перед собою ставлять?", – зазначив Кущ.

За словами експерта, війна проти України відбувається внаслідок того, що росіяни мають певні комплекси і постімперський фантом щодо нашої держави.

"Тобто це особисте сприйняття російських політичних лідерів саме України. Щодо країн Балтії, Польщі, Фінляндії в них таких фантомів немає – вони вже ментально давно змирилися, що ці країни перестали бути частиною російського імперського простору, і, відповідно, стали частиною європейської системи", – сказав він.

Кущ зазначив, що можливість вторгнення у країни Балтії обговорюється в РФ лише на рівні окремих пропагандистів.

"Зрозуміло, що певні пропагандисти в РФ про це говорять, але так, щоб це обговорювалося на якомусь серйозному ідеологічному рівні, щоб обговорювалася необхідність захоплення країн Балтії, Фінляндії чи Польщі, то такого дискурсу в них немає. Вони говорять про нанесення якихось ударів – дехто говорить про Сувалкський коридор між Калінінградською областю та Білоруссю, але його ціна для росіян буде надто високою, щоб розпочинати там війну з Польщею і Литвою", – зазначив Кущ.

За словами експерта, він поки не бачить передумов для початку Росією такої війни.

"Тим більше, що Росія дійсно не може вести війну на два фронти. Яскравий тому приклад – фактично повна втрата Росією своїх позицій у Закавказзі", – сказав він.

Дивіться інтервʼю Олексія Куща Главреду про економіку РФ:

Хто такий Олексій Кущ?

Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Чи може РФ напасти на країни Балтії

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун зазначив, що у разі атаки РФ країни Балтії не вистоять, але це й не потрібно. До квітня 2022-го концепція була така, що Латвія, Литва та Естонія мали б стримати ворога, поки НАТО не прийде на допомогу через місяць. Тепер усе інакше.

Російський політтехнолог, галерист Марат Гельман зізнався, чи ризикне Путін напасти на Балтію. Війна між Росією і Заходом може виникнути не тільки в Європі, але і на Південній півкулі, зазначив політтехнолог.

Глава Мюнхенської конференції розкрив плани РФ і зазначив, що Путін може напасти на 4 країни. Потрібно зробити все, щоб Україна отримала необхідну для вигнання російських окупаційних військ зі своєї території, сказав дипломат Крістоф Хойсген.

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новини Росії Балтия країни Балтії Олексій Кущ
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