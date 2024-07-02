Вистоїмо 'декілька тижнів': в Естонії видали заяву про війну із РФ

Естонія має спільний кордон з Росією, тож ризики ймовірного нападу високі.

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Країни Балтії готуються до війни з РФ / колаж: Главред, фото: unsplash, Міноборони РФ

Високопоставлений командир у Збройних силах Естонії Маті Тікерпуу повідомив, що в Естонії заявили, що їхня армія зможе протистояти нападу Росії протягом двох тижнів до того, як надійде підтримка НАТО.

"Країна НАТО, яка має спільний сухопутний кордон з Росією, змогла б протистояти вторгненню протягом кількох тижнів", - сказав начальник однієї з двох армійських бригад Естонії для видання El País, передає Yahoo.

На його думку, цього буде достатньо, поки не прибуде підкріплення союзників із НАТО.

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У виданні зауважили, що Естонія має спільний кордон з Росією. 2024 року її витрати на оборону становитимуть понад 3% ВВП.

"Країни Балтії посилили свою оборону через побоювання, що проти них може обернутися агресія Росії", - сказано у повідомленні.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкрив, що може статись із країнами Балтії у разі нападу РФ. У разі нападу Росії на балтійські країни вони будуть захищатися за досвідом і за можливостями, а НАТО знадобиться декілька днів, щоб відповісти.

У ГУР попередили Європу про небезпеку, що РФ може захопити країни Балтії за сім днів. Скібіцький заявив, що хоробрість і самопожертва України дали Європі багаторічну фору, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно-десантних військ і морської піхоти Росії.

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