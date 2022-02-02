"Чому він нікого не підпускає?": у Мережі підняли на сміх "п'ятиметровий брудершафт" Путіна і Орбана

У мережі висміяли зустріч Путіна і Орбана / скріншот з відео

Президент Росії Володимир Путін зустрівся в Кремлі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Їхні переговори стали приводом для жартів у мережі.

Через карантинні обмеження всі п'ять годин вони сиділи на відстані декількох метрів один від одного.

"Брудершафт на відстані. Путін і Орбан не тільки переговори провели в дистанційному омікрон-форматі, але і по келиху шампанського за їх закінчення підняли", - йдеться в підписі до відео.

Найбільше користувачів мережі насмішило те, як політики пили шампанське, відзначаючи підсумки п'ятигодинної зустрічі. Багато хто також вказав на хворобливий вигляд російського президента.

"Так, помітно, смикається і стоїть не як здоровий", "Цікаво, чому він нікого не підпускає ближче? Може, від нього вже мертвечиною пахне? Або просто параноя, як у його кумира - "кремлівського горця", "Він і тут в броніку?", "Паркінсон його постійно смикає", - писали в коментарях під відео.

Раніше президент Росії Володимир Путін викликав подив своїм зовнішнім виглядом під час новорічного привітання.

В Мережі опублікували фото, де Путін стоїть на тлі Кремля в пальто, під яким щось випирає.