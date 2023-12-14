Путін "вимагає" захопити два міста України: названі терміни

Директор Росії Володимир Путін вимагає окупувати території України до своїх, так званих виборів, які відбудуться навесні, вважає Денис Попович.

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Путін "хоче", щоб війська РФ до його виборів захопили Авдіївку і Куп'янськ - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Глава Кремля Володимир Путін вимагає від військового керівництва агресора Росії захопити до президентських "виборів" Авдіївку Донецької та Куп'янськ Харківської області. Про це заявив військовий оглядач Денис Попович.

В ефірі FreeДом він розповів про те, що Путін постійно вимагає від військового керівництва РФ захоплення територій України. Тепер він хоче окупації Авдіївки та Куп'янська до президентських виборів, які заплановані на березень 2024 року.

Експерт нагадав, що Путін постійно спантеличений якимись датами.

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"Дуже багато різних дедлайнів ставиться, у Путіна багато пам'ятних і знаменних дат, до яких потрібно виконати якісь завдання щодо захоплення шматка української території. Раніше, в основному, про Донеччину йшлося", - підкреслив Денис Попович.

Війна Росії проти України

Війська РФ просунулися біля Авдіївки та Бахмута, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, окупанти досягли незначного просування на південний схід від Степового, що за 3 кілометри на північний захід від Авдіївки.

Росіяни готують новий наступ на Куп'янськ, сказав начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Ворог намагається вийти на рубежі Синьківки із метою планування захоплення міста.

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