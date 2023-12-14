РФ просунулася біля Авдіївки та Бахмута: що відбувається на східному фронті - ISW

Сили оборони відбили щонайменше 51 російську атаку, повідомили у Генштабі.

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ЗС РФ незначно просунулися вперед біля Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, МО рф

Російські окупанти продовжують наступ біля Авдіївки і Бахмута - ворогові вдалося трохи просунутися вперед. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, свідчать, що російські війська незначно просунулися на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Український Генеральний штаб повідомив, що Сили оборони відбили щонайменше 51 російську атаку на схід від Новокалинового і Новобахмутівки; поблизу Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського; а також на південь від Тоненького і Північного.

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Кілька російських блогерів стверджували, що окупанти просунулися в промисловій зоні (на південний захід від Авдіївки) і на схід від Авдіївського коксохімічного заводу (на північний захід від Авдіївки), хоча ISW не бачила візуальних доказів цього твердження.

Російський блогер також стверджував, що російські війська продовжували обстріли поблизу Степового і на північ від Водяного.

Ситуація під Авдіївкою-карти боїв / understandingwar.org

Крім того, російські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом 13 грудня і здійснили підтверджене просування вперед.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили щонайменше п'ять російських атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Кілька російських військових блогерів стверджували, що війська РФ просунулися на північний схід і схід від Богданівки та контролюють ділянку дороги Григорівка-Богданівка (6-9 км на північний захід від Бахмута), хоча ISW не бачила візуальних доказів цих тверджень.

Ситуація під Бахмутом-карти боїв / understandingwar.org

Ще один блогер стверджує, що російські війська просунулися в напрямку Іванівського вздовж фронту шириною два кілометри і на глибину 700 метрів. Аналітики ISW не можуть підтвердити і це твердження.

Офіцер української бригади, що діє поблизу Бахмута, Олексій Тарасенко заявив, що російські сили досягають певного прогресу на напрямку Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, оскільки три тижні тому російські військові розгорнули в цих районах "відібраних підготовлених бійців". Нещодавно в цих районах російські військові почали розгортати і погано екіпірований мобілізований особовий склад, що уповільнює просування окупантів.

Окупантам вдалося домогтися успіху на трьох ділянках фронту

Тим часом експерти спільноти DeepState зазначають, що ворогу вдалося досягти певних успіхів у трьох точках на лінії фронту, а саме:

у Харківській області ЗС РФ мають успіхи біля Лимана Першого (в 8 км від Куп'янська);

у Донецькій області - біля Степового (за 2 км на північний захід від Авдіївки);

також військові РФ майже повністю окупували Мар'їнку на захід від Донецька.

Фахівці DeepState позначили на онлайн-карті бойових дій ділянки, де росіяни посунули лінію фронту. Зокрема, станом на 14 грудня можна побачити, що біля Лимана Першого в напрямку Куп'янська лінія фронту пересунулася на понад 600 м.

Ситуація на Куп'янському напрямку станом на 14 грудня / DeepState

Зміни лінії боїв біля Степового зосереджені переважно на північ від околиць цього населеного пункту. На даному відрізку ЗС РФ пройшли близько 400 м.

Що відбувається біля Степового / DeepState

Мар'їнка майже повністю в руках окупантів. Останні успіхи ворога - це ще "плюс" півкілометра. Бої йдуть на найзахідніших околицях населеного пункту. Відстань до Вугледара - близько 22 км, до Курахово — близько 13 км.

Мар'їнка майже повністю окупована / DeepState

Ситуація на фронті - останні новини

13 грудня стало відомо, що російські окупанти захопили Авдіївську промзону, бої йдуть між Ясинуватським провулком і вулицею Колосова. За останні три доби біля Авдіївки росіяни проводили штурми щонайменше в 16 місцях, зазначають аналітики DeepState.

11 грудня російські війська продовжили штурмувати населені пункти під Бахмутом. Через масований наступ противника Сили оборони вимушені будуть перейти до оборони Часового Яру. Ситуація на фронті може піти не на користь України, підкреслюють OSINT-дослідники.

8 грудня російські окупанти вели наступальні операції поблизу Авдіївки та захопили очисні споруди міста.

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