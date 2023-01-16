Путін вимагає від Герасимова негайно захопити Донбас: у розвідці назвали крайній термін

Представник ГУР зауважив, що глава Кремля вже неодноразово переносив терміни поставлених завдань перед окупаційною армією.

Путін поставив перед Герасимовим нові терміни захоплення Донбасу / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін поставив перед командувачем угруповання російських військ в Україні Валерієм Герасимовим новий термін захоплення Донбасу, а також формування певної зони безпеки. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для росіян напрямок – це Донбас. І чергові терміни, які Путін визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, – це мета захоплення Донбасу і формування певної зони безпеки, ну, вже до березня", - сказав Юсов в ефірі FREEДОМ.

Представник ГУР нагадав, що глава Кремля вже неодноразово переносив терміни поставлених завдань перед окупаційною армією. Незабаром уже буде рік як росіяни "за 3 дні беруть Київ". Юсов підкреслив, що із захопленням Донбасу в окупантів цього разу також нічого не вийде.

Він також зауважив, що глобальні цілі – знищення українців як окремого народу і нації, і знищення України як незалежної держави – Путін не змінив.

Ситуація на Донеччині

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області. Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

У британській розвідці кажуть, що спроби захопити Соледар пояснюються планами окупантів обійти Бахмут з півночі, оточити його та зруйнувати українські шляхи сполучення. Розвідники наголошують, що РФ навряд чи зможе відразу оточити Бахмут, адже українські сили зберігають стабільну глибоку оборону і контролюють шляхи постачання.

Нещодавно представник Держдепу США Нед Прайс прокоментував ситуацію навколо Соледара Донецької області. За його словами, навіть тимчасові успіхи окупантів РФ на полі бою не здатні змінити хід війни.

"Ніякі додаткові успіхи Росії, навіть ті, за які доводиться платити такими великими втратами, особовим складом і технікою, ніколи не зможуть змінити хід війни. Ніяке тактичне просування не зможе виправити стратегічну невдачу, з якою зіткнувся президент Путін", - сказав представник Держдепу.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Соледар тримається – туди перекинуті додаткові сили. Український гарант підкреслив, що завдяки стійкості Збройних сил у Соледарі, для України виграно додатковий час і сили.

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