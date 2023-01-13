Не зупинить наступ українців: у Держдепі оцінили просування РФ на Донбасі

Заяви Кремля про успішне просування в Соледарі свідчать про ціну величезних людських жертв серед окупантів.

Тривають запеклі бої за Соледар / @DefenceU

Ситуацію навколо Соледара Донецької області прокоментували в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки.

Навіть тимчасові успіхи окупантів РФ на полі бою не здатні змінити хід війни. З такою заявою виступив представник Держдепу США Нед Прайс.

Він звернув увагу на те, що заяви представників Кремля про успішне просування в Соледарі свідчать про ціну величезних людських жертв серед російських військовослужбовців.

"Ніякі додаткові успіхи Росії, навіть ті, за які доводиться платити такими великими втратами, особовим складом і технікою, ніколи не зможуть змінити хід війни. Ніяке тактичне просування не зможе виправити стратегічну невдачу, з якою зіткнувся президент Путін", - сказав представник Держдепу.

Він нагадав, що вже давно не було інформації про те, що російські сили опинялися в змозі, принаймні, претендувати на додаткове просування, незважаючи на великі втрати.

"Українські сили з їх контрнаступом, що почався в минулому році, були надзвичайно ефективні в зупинці наступу, вони відтіснили російські війська, відвоювали тисячі квадратних миль території", - додав Прайс.

У свою чергу координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підкреслив, що адміністрація США дотримується точки зору, згідно з якою захоплення Соледара або Бахмута не матиме стратегічного значення.

"Це не зупинить і не забариться українців у спробах повернути свою територію", - сказав він.

Американська сторона не може підтвердити, що РФ зараз контролює Соледар, також вказав Кірбі.

Бої за Соледар

Раніше в Міністерстві оборони України розповіли про ситуацію в місті Соледар Бахмутського району Донецької області.

Там тривають важкі бої, противник збільшив кількість вагнерівців і намагається прорвати оборону українських військ.

Як повідомлялося раніше, українські військові просуваються вперед в Донецькій області. Поблизу Бахмута ЗСУ прорвали лінію оборони російських окупантів і просунулися на 3-5 км.

Окупанти намагаються захопити Соледар на Донеччині, який знаходиться в 15 км від Бахмута.

Як свідчать дані DeepState, на Бахмутському напрямку в Донецькій області війська РФ продовжують зосереджувати сили для генеральної атаки на Соледар.

Зазначається, що противник пробує зайняти хоч якісь позиції українських захисників у районі н.п. Підгороднє, Опитне та Кліщіївка.

За добу на Соледарському напрямку на Донбасі ворог здійснив 106 обстрілів, сталося 22 бойових зіткнення.

Командуванням ЗСУ були виділені додаткові сили і засоби на цьому напрямку, і зараз робиться все, щоб поліпшити там оперативну обстановку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Соледар тримається - туди будуть перекинуті додаткові сили.

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