Наступ на Київ: названо три ознаки підготовки ворога до атаки з Білорусі

Росіяни намагаються змусити Київ відтягнути сили з Донецької області. Для цього ворог використовує тактику "тисячі порізів".

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Ознаки підготовки РФ до наступу на Київ / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Російські окупанти можуть спробувати знову піти в наступ на Київ. Є три основні ознаки, які можуть вказати на підготовку ворога до цього. Про це під час чату на Главреді заявив військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Росіяни намагаються змусити Київ відтягнути сили з Донецької області. Для цього ворог використовує тактику "тисячі порізів", розтягуючи зону бойових дій. Вказувати на те, що РФ готується до атаки з Білорусі, будуть три ознаки:

передислокація особового складу,

передислокація важкої бронетехніки і бойових складів із боєкомплектом,

розгортання бойових госпіталів.

"Якщо госпіталі розгортаються в оперативному тилу угруповання, це свідчить про готовність до активної фази бойових дій", - каже Синєгубов.

Водночас варто зазначити, що на території Білорусі не зафіксовано достатньої кількості окупантів для наступу. Розгортання військових госпіталів також не було зафіксовано.

Дивіться відео з чатом Дмитра Снєгирьова на Главреді:

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) - експерт із військових питань, блогер. Історик і юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Новий наступ на Київ - останні новини

Генерал-лейтенант Ігор Романенко переконаний, що для походу на Київ потрібно від 200 тис. осіб. Він вважав, що до літа РФ може набрати потрібну кількість людей. Що стосується техніки, то окупанти можуть використовувати старе озброєння.

Пізніше Романенко розповів про підготовку наступу РФ і пояснив, чи зможуть окупанти піти на Київ. Він стверджує, що росіяни збирають 14 дивізій і 16 бригад: "Це - суттєва сила". Водночас генерал-лейтенант зазначає, що завдяки введенню в дію цих резервів цілком можливе формування окремого угруповання на якомусь із напрямків фронту.

Глава ГУР Кирило Буданов дав однозначну відповідь щодо того, чи є загроза для Києва. За словами Буданова, говорити зараз про загрозу атаки РФ на столицю нашої держави "безпідставно".

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