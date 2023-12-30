"Путін поспішає": Романенко пояснив, чому РФ не перестане бити по Україні ракетами

Україні потрібно вистояти в цьому протистоянні, а для цього необхідно постійно посилювати ППО, причому не лыше у столиці.

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Ігор Романенко пояснив, чому РФ не перестане завдавати ракетних ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН , t.me/odeskaODA, t.me/dnipropetrovskaODA

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що російські окупанти продовжуватимуть завдавати ракетних ударів по Україні. Їхня ескалація залежатиме від можливостей РФ, а такі можливості у загарбників є.

"Вони ставлять собі амбітні завдання. Лише послухайте, що заявляє вище керівництво Росії - захопити нові міста і мало не всю Лівобережну Україну! Звичайно, ці заяви порожні, але щоб хоч якось їх підкріпити, вони завдають масованих ракетних ударів по Києву, щоб показати своєму суспільству їхню міць", - сказав Романенко в інтерв'ю ТСН.

Експерт зазначив, що Україні потрібно вистояти в цьому протистоянні, а для цього необхідно постійно посилювати ППО, причому не лише у столиці, оскільки це єдина можливість уберегти міста і людей.

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Романенко додав, що Кремль не шкодує мільярди на ракети, оскільки у РФ накопичені мільярди від продажу нафти і газу.

"Путіну зовсім не шкода викидати на вітер мільйони доларів у вигляді марно витрачених ракет. Путін чітко знає, чого він хоче. Звіриними атаками на українські міста він хоче домогтися так званого перемир'я на вже захоплених українських територіях. Але це зовсім не означає, що він зупинить війну. Йому потрібен час, щоб відновитися, закріпитися на захоплених територіях, провести там псевдовибори і продовжити агресію", - сказав військовий експерт.

За його словами, Путін поспішає, тому що західні партнери можуть нарешті переосмислити ситуацію та надати Україні потужну військову допомогу.

"Тоді війна буде продовжена і, найімовірніше, не на користь російського диктатора. Він добре розуміє цей ризик, тому і здійснює ракетні удари", — резюмував Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

29 грудня російські окупанти завдали найбільшої серії ракетних ударів та ударів дронів по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Мішенню була вся країна.

Як розповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупанти 29 грудня атакували Україну 158 ракетами різних типів і дронами Shahed-136/131. Сили оборони знищили 114 ворожих цілей. Ворог завдавав ударів по об'єктах критичної, промислової та військової інфраструктури. Є постраждалі та загиблі.

Всі подробиці масованого удару по Україні читайте в матеріалі: Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ.

У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі 30 грудня – День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

У Запоріжжі кількість жертв зросла до 9 людей. У Дніпрі загинули 6 мирних жителів, в Одесі окупанти обірвали життя чотирьох безневинних людей.

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