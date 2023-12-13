Ціллю був об'єкт критичної інфраструктури: нові деталі ракетного удару по Києву

В МВС та КМВА повідомили про наслідки ракетного удару по Києву. Станом на 9:00 відомо про 53 потерпілих, з них шестеро дітей.

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Нові деталі ракетного удару по Києву / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, МВС

Внаслідок ракетного удару по Києву в ніч на 13 грудня постраждали 53 людини, з них 18 - госпіталізовано у лікарні столиці. Про це йдеться у повідомленні МВС

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджено чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди", - йдеться у повідомленні МВС.

На даний момент відомо про 53 постраждалих, серед них є шестеро дітей. 18 осіб було госпіталізовано до лікарні. Крім того, пошкоджено 19 автомобілів, з яких чотири не підлягають відновленню.

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"На місцях працюють необхідні служби", - резюмували у МВС.

Водночас у Київській міській воєнній адміністрації оновили інформацію щодо наслідків ракетного удару по Києву. Там зазначили, що переважна більшість постраждалих отримали різані рани тіла.

"Станом на 09:00 внаслідок нічної ракетної атаки в столиці постраждало 53 особи (36 жінок та 17 чоловіків, з них шестеро дітей). З них 20 потерпілих госпіталізовано. Переважна більшість – 34 людини – отримали різані рани тіла. Ще у 8-ох гостра реакція на стрес. У решти: ЗЧМТ, садни, опіки та інші травми", - зазначили у повідомленні КМВА.

Крім того, через пошкодження ліній електропередач уламками від ракет у Дніпровському районі 35 приватних будинків залишились без світла.

"Аварійні бригади ДТЕК планують відновити електропостачання до 14-00", - повідомили в КМВА.

Там також додали, що інформації стосовно загиблих немає.

В Офісі президента України також відреагували на нічний обстріл Києва. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Телеграмі назвав тип ракет, якими був завданий удару по столиці.

"Наразі відомо, що удари по Києву ворог міг наносити ракетами 48Н6 з комплексу С400", - написав Єрмак.

Пізніше він додав, що ціллю атакти на Київ став об'єкт критичної інфраструктури.

"Ціль росіян - об‘єкт критичної інфраструктури. Нам відомо, куди вони б‘ють", - резюмував Єрмак.

Ракетний удар по Києву - що відомо

У ніч на 13 грудня Російська Федерація атакувала Україну за допомогою безпілотників і ракет. Сили протиповітряної оборони успішно знищили всі 20 ворожих цілей.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що приблизно о третій годині ночі противник завдав ракетних ударів по Києву, ймовірно, з північно-східного напрямку. За попередньою інформацією, використовувалося балістичне озброєння.

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