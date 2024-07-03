Путін вважає, що виграє війну: в ISW розкрили шокуючу тактику диктатора

Москва веде посилену інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів на російських умовах, кажуть аналітики.

https://glavred.net/ukraine/putin-schitaet-chto-vyigraet-voynu-v-isw-raskryli-shokiruyushchuyu-taktiku-diktatora-10577759.html Посилання скопійоване

Путін може затягувати бойові дії в Україні / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що зможе здобути перемогу у війні проти України, якщо затягуватиме бойові дії на невизначений час. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін, ймовірно, вважає, що Росія може затягнути війну на невизначений час і виграти війну на виснаження, якщо зможе домогтися відмови Україні в рішучій міжнародній підтримці", - повідомляють аналітики.

За їхніми словами, повільні, але постійні успіхи Росії на полі бою з кінця 2023 підтверджують оцінку Путіна і спонукають його уникати будь-якого реального припинення вогню, яке могло б покласти край війні.

відео дня

За оцінками ISW, заморожування війни за нинішньою лінією розмежування надасть Росії стратегічно та оперативно важливу українську територію, на якій країна-окупант зможе відновити агресію, використовуючи досвідчену армію та відновлену оборонно-промислову базу.

"Припинення вогню в Україні на нинішніх рубежах навряд чи зупинить подальшу російську агресію та лише надасть Росії критичний час для відновлення своїх сил для підготовки до майбутньої агресії проти України", - вважають аналітики.

Вони підкреслили, що Москва веде посилену інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів з РФ на російських умовах. Це у свою чергу лише послабить українську державу.

"Будь-які російські, західні чи інші спроби схилити Україну до передчасних переговорів з Росією лише послаблять Україну та заохочують подальшу російську агресію всередині та за межами України", - наголошують в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Коли закінчиться війна в Україні - останні прогнози

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, розв'язана Росією війна проти України може завершитися за двох умов: відсутності в окупантів можливості продовжувати бойові дії та посилення автономії російських регіонів на тлі кризи в Кремлі.

Заступник комбата 47-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ Магура Олександр Геній Ширшин сказав, що шанси на те, що російсько-українська війна завершиться найближчими роками, дорівнюють нулю.

Варто зауважити, що затяжна війна сприяє розрахункам Путіна. Що довше триватиме війна, то більша ймовірність того, що РФ зможе досягти своїх територіальних цілей.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред