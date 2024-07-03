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Путін вважає, що виграє війну: в ISW розкрили шокуючу тактику диктатора

Марія Николишин
3 липня 2024, 09:47
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Москва веде посилену інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів на російських умовах, кажуть аналітики.
Путін вважає, що виграє війну: в ISW розкрили шокуючу тактику диктатора
Путін може затягувати бойові дії в Україні / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що зможе здобути перемогу у війні проти України, якщо затягуватиме бойові дії на невизначений час. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін, ймовірно, вважає, що Росія може затягнути війну на невизначений час і виграти війну на виснаження, якщо зможе домогтися відмови Україні в рішучій міжнародній підтримці", - повідомляють аналітики.

За їхніми словами, повільні, але постійні успіхи Росії на полі бою з кінця 2023 підтверджують оцінку Путіна і спонукають його уникати будь-якого реального припинення вогню, яке могло б покласти край війні.

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За оцінками ISW, заморожування війни за нинішньою лінією розмежування надасть Росії стратегічно та оперативно важливу українську територію, на якій країна-окупант зможе відновити агресію, використовуючи досвідчену армію та відновлену оборонно-промислову базу.

"Припинення вогню в Україні на нинішніх рубежах навряд чи зупинить подальшу російську агресію та лише надасть Росії критичний час для відновлення своїх сил для підготовки до майбутньої агресії проти України", - вважають аналітики.

Вони підкреслили, що Москва веде посилену інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб підштовхнути Україну до переговорів з РФ на російських умовах. Це у свою чергу лише послабить українську державу.

"Будь-які російські, західні чи інші спроби схилити Україну до передчасних переговорів з Росією лише послаблять Україну та заохочують подальшу російську агресію всередині та за межами України", - наголошують в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Коли закінчиться війна в Україні - останні прогнози

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, розв'язана Росією війна проти України може завершитися за двох умов: відсутності в окупантів можливості продовжувати бойові дії та посилення автономії російських регіонів на тлі кризи в Кремлі.

Заступник комбата 47-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ Магура Олександр Геній Ширшин сказав, що шанси на те, що російсько-українська війна завершиться найближчими роками, дорівнюють нулю.

Варто зауважити, що затяжна війна сприяє розрахункам Путіна. Що довше триватиме війна, то більша ймовірність того, що РФ зможе досягти своїх територіальних цілей.

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війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України Інститут вивчення війни
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