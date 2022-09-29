Танк і три КамАЗи снарядів: житель Чернігівщини передав ЗСУ ворожої техніки на цілий підрозділ

Павло Струк передав ЗСУ багато ворожої техніки / Фото nsju.org, Telegram

Мешканець села Синдарівське Ніжинського району Чернігівської області Павло Струк розшукував покинуту російську військову техніку і передавав її Збройним силам України. Зокрема, чоловік знайшов для українських захисників російські БМП, танк, броньовик Тайфун, бензовоз, санітарну машину, БАТ для риття окопів і три КамАЗи снарядів.

Під час початку російського вторгнення Павло Струк був у Ніжині. У рідне село його підвезла племінниця. Коли він повернувся додому, то побачив колони російської техніки. Згодом Павло помітив, що одна з БМП окупантів заглохла. Чоловік вирішив її захопити, щоби передати ЗСУ. Тоді він зателефонував своєму свату, який є військовим у Ніжині, пише сайт Національної спілки журналістів України.

2 березня чоловік помітив, що з Бахмача на крути польовими дорогами, в обхід села, йшли росіяни. У цій колоні було близько 800 танків та іншої техніки. ЗСУ підірвали міст, тому частина техніки не встигла проїхати.

"Якраз наші підірвали міст біля Валентійового. Думаю, піду, не вся їхня техніка встигла проскочити, щось повинно залишитися... У мене є бінокль. Дивлюся, кацапів не видно. І якась техніка стоїть... Виявилося, дійсно танк, Т-72, правда, зовні трохи обгорілий. Десь нарвався, обстріляли. Танкістів немає. Натомість весь боєкомплект на місці і справні акумулятори", - розповів чоловік.

Він подзвонив свату, а сам тим часом сторожив військову техніку, щоб ніхто не вкрав знахідку.

Павло каже, що він не розраховує на жодні нагороди, проте хотів би, щоб нагородили його свата, який під обстрілами забирав російську техніку.

"Він служить і далі за контрактом, вже і на передку побував. Чесно, я про жодні нагороди і не думав, коли шукав цю техніку. І ніколи б і не розповів про це. Зголосився тому, що за свата прикро. Ми стільки з ним намоталися, щоб все доставити нашим. Снаряди літають, а ми робимо свою справу", – розповів чоловік.

Як повідомляв Главред, з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого сили оборони України захопили понад дві тисячі одиниць російської військової техніки. Трохи більше півтисячі бронемашин та озброєння потрапили до рук захисників під час контрнаступу, який триває впродовж останнього місяця.

Зазначимо, Збройні Сили України захопили зокрема і елітний трофей - кращий бойовий танк російської армії Т-90М прорив. Бойова машина оснащена комплексом засобів зниження помітності (КССЗ), також відомим під назвою Накидка.

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