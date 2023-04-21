"Путін зрозумів - перемоги не бачити": колишній спічрайтер диктатора пояснив, чому той вибрався з бункера

Поїздка Путіна на тимчасово окуповані території ніяк не допоможе російській армії.

https://glavred.net/ukraine/putin-ponyal-pobedy-ne-vidat-byvshiy-spichrayter-diktatora-obyasnil-pochemu-tot-vybralsya-iz-bunkera-10464874.html Ссылка скопирована

Колишній спічрайтер диктатора пояснив, чому той вибрався з бункера / скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін поїхав "надихати" свої окупаційні війська, тому що вони вже перестали вірити в перемогу у війні, вважає російський політолог і політтехнолог, колишній спічрайтер Володимира Путіна Аббас Галлямов.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що перед українським контрнаступом Путін хоч якось вирішив підбадьорити своїх солдатів.

"Путін зрозумів, що його армія знаходиться в пригнобленому стані – перемоги не бачити, наступ провести не виходить. Тому треба війська "надихнути", особливо напередодні українського контрнаступу", - пояснив він.

видео дня

Також він підкреслив, що поїздка Путіна ніяк не допоможе російській армії.

Хто такий Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист. У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником Керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан. Кандидат політичних наук.

"Крок спрацює лише в якості хорошої картинки для лояльного йому виборця. Не думаю, що його приїзд якось серйозно вплине на настрої в армії. Це занадто слабка відповідь. Російські війська зіткнулися з гігантськими проблемами у вигляді невдач і бардаку. Путін приїхав на тлі безлічі проблем. Ми пам'ятаємо, що на фронт час від часу приїжджав і Цар Микола II. Однак ніякого ефекту це не давало", - підсумував експерт.

Візит Путіна на окуповані території

Вранці 18 квітня російські пропагандисти заявили, нібито диктатор РФ Володимир Путін відвідав окуповану частину Херсонщини і так звану"ЛНР". Відповідна інформація про візит з'явилася також на сайті Кремля, де зазначалося, нібито Путін прийняв доповіді офіцерів-окупантів про ситуацію на Херсонському та Запорізькому напрямках і привітав загарбників з Великоднем.

Проте у мережі засумнівалися, що зйомки проводилися насправді на Херсонщині і в самопроголошеній "ЛНР", а також в тому, що людина на відео – це дійсно президент країни-агресора РФ, а не один з його двійників. Свої коментарі користувачі опублікували в Telegram-каналах.

Пізніше з'явилося відео, яке підтверджує, що якщо Путін і відвідував окуповані території, то робив це ще до Великодня. На відео російський диктатор, тримаючи в руках ікону перед врученням її окупантам, чітко говорить "зараз ось Великдень буде".

Нагадаємо, радник глави ОП Михайло Подоляк розніс Путіна за візит на окуповані території України. Він підкреслив, що російський диктатор відвідав захоплені окупантами території, щоб наостанок насолодився злочинами "своїх". Також Подоляк зазначив, що деградація авторитетності диктатора РФ Путіна за рік була вражаючою, адже якщо рік тому в світі ще чекали його заяв, то тепер він просто припинив бути політичним суб'єктом.

Вам може бути цікаво: