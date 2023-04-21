"Армія РФ засумувала": політолог сказав, навіщо Путін виліз з бункера і приїхав до окупантів

Диктатор РФ хотів показати, нібито він "не боїться і керує процесом", але він навіть не здогадався, що така поїздка не має сенсу.

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Політолог сказав, навіщо Путін виліз з бункера і приїхав до окупантів/ сайт Кремля, скрин

Російський диктатор Володимир Путін відвідав окуповані українські території, тому що намагався показати російській окупаційній армії, нібито він "не боїться". На тлі постійних невдач армія загарбників "засумувала", і Путін вирішив таким чином підтримати окупантів.

Проте жодного сенсу така поїздка насправді йому не дасть. Таку думку висловив російський політолог і політтехнолог, колишній спічрайтер Володимира Путіна Аббас Галлямов в інтерв'ю Главреду.

"Путіну треба показувати активність, тому що такі дії хочуть бачити в російському суспільстві. Не може верховний головнокомандувач всю дорогу сидіти в бункері, поки його війська на війні. Путін апелює до найбільш архаїчних пластів свідомості, що йдуть корінням в глибоку старовину. А там особиста мужність має величезне значення. На емоційному рівні ти повинен продемонструвати мужність. Ти не можеш боятися", – зазначає Галлямов.

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Хто такий Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов – російський політолог, політтехнолог і публіцист. У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан. Кандидат політичних наук.

У той же час він звернув увагу, наскільки разюче відрізняється візит Путіна на окуповані українські території від поїздки президента України Володимира Зеленського до українського війська. Він нагадав, що Зеленський, на відміну від Путіна, приїжджав у саме пекло – в Бахмут.

Такий візит Путіна був лише спробою продемонструвати, нібито він не боїться, бере участь у війні та керує процесом, каже Галлямов.

"Також Путін туди поїхав для того, щоб надихнути армію. Його армія на тлі того, що у неї нічого не виходить, напевно, засумувала. Ймовірно, Путін сам відчув, що треба їхати, але ніхто йому не сказав, що немає жодного сенсу від такої поїздки. Це дасть Путіну невеликий бонус з точки зору впливу на громадську думку. Однак у випадку з армією це не спрацює", – пояснив політолог.

Війна в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що системи ППО та інша зброя для захисту неба в Україні вже є, але очікуються ще потужніші засоби. Він зазначив, що на рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищатися від російських ударів.

Президент Чехії Петр Павел закликав посилити допомогу Києву, щоб забезпечити перемогу над країною-агресором Росією. Після перемоги у війні, на думку чеського лідера, Україна повинна стати членом НАТО. Він підкреслив, що у Заходу немає альтернативи підтримці України.

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібно більше не лише зенітно-ракетних комплексів, а й ракет до них, щоб ефективно протидіяти атакам країни-агресорки Росії. Наша держава лише за осінь та зиму 2022-2023 років витратила 1,5 тисячі ракет для знищення повітряних цілей російських окупантів, якими ті атакували українську інфраструктуру і не тільки.

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