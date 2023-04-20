'Вплив диктатора слабшає': кремлівська еліта почала сумніватися в Путіні - Галлямов

Якщо раніше між Путіним і елітами була серйозна дистанція, то за рік вона суттєво скоротилася, підкреслив політолог.

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Кремлівська еліта почала сумніватися в Путіні - Галлямов / скріншот YouTube

Правлячий режим в країні-агресорці Росії сьогодні став найбільш персоналістським режимом в світі. Це диктатура однієї людини – Путіна. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російський політолог і політтехнолог, колишній спічрайтер Володимира Путіна Аббас Галлямов.

"Звичайно, після початку війни вплив Путіна слабшає. І якщо раніше між Путіним і умовною другою людиною в країні (іншими елітами) була серйозна дистанція, то за рік вона суттєво скоротилася. Однак не можна сказати, що всі зрівнялися з Путіним. Звичайно, він поки що залишається першим номером", - зазначив Галлямов.

При цьому Путін вже не такий безумовний лідер, яким був раніше. Величезна кількість людей стали в ньому сумніватися, вважає політолог.

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"Раніше навіть еліти не дозволяли собі припускатися будь-яких сумнівів щодо Путіна, але тепер ситуація змінилася. Розмова Пригожина і Ахмедова – типовий тому показник (телефонна бесіда російських продюсера Йосипа Пригожина і мільярдера Фархада Ахмедова, в якій вони лаяли керівництво РФ, - ред.). За очі і в своєму колі Путіна як тільки не називають", - сказав він.

Хто такий Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов - російський політолог, політтехнолог і публіцист. У 2008-2010 роках – спічрайтер прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Пізніше, в 2010-2014 роках, був заступником керівника Адміністрації президента Республіки Башкортостан. Кандидат політичних наук.

Нагадаємо, нещодавно генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Раніше військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

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