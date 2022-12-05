Путін зганьбився на Кримському мосту: Пєскову довелося виправдовуватися

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 5 грудня, проїхав на автомобілі по Кримському мосту.
Відео опублікували російські пропагандистські ресурси. При цьому президент РФ сів за кермо автомобіля.
Відзначимо, що Путін вибрав для поїздки по мосту преміум-авто німецької марки Mercedes.
На питання, чому був обраний Mercedes, а не, наприклад, російський президентський Aurus, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів: "Просто на місці була така машина".
"Щоб зайві не ганяти, на ній і поїхав", - цитує його ТАСС.
Відзначимо, що під час поїздки Путін поцікавився, де пошкоджена ділянка Кримського моста, на що отримав відповідь, що він знаходиться в 9 кілометрах від того місця, де він знаходився.
Підрив Кримського моста
На Кримському мосту в окупованому Росією Криму 8 жовтня прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, сталася детонація вибухівки, яка, можливо, була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського мосту.
У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.
Британський генерал Річард Даннат вважає, що після вибуху на Кримському мосту російська влада може перейти до терору проти мирних українців і застосувати ядерну зброю. За словами експерта, Путін захоче помститися Україні.
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