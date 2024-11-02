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Путін кинув великі сили, аби зламати опір ЗСУ: РФ готується захопити місто на Донбасі

Юлія Закрепа
2 листопада 2024, 12:40оновлено 2 листопада, 13:18
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ЗСУ вдається відмінно стримувати наступ окупантів, однак ситуація погіршується.
Путін кинув великі сили, аби зламати опір ЗСУ: РФ готується захопити місто на Донбасі
Окупанти хочуть захопити Часів Яр / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада

Головні тези Селезньова:

  • РФ готує наступ на позиції ЗСУ під Часовим Яром
  • Путін дав термін окупантам на захоплення міста на Донеччині

Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що армія країни-агресорки Росії має сподівання захопити місто Часів Яр у Донецькій області до настання сильних холодів. Адже наразі немає ознак того, що окупанти готують особовий склад та техніку погіршення погоди.

Він в ефірі телеканалу FREEДОМ наголосив на тому, що раніше військове командування РФ кинуло великі сили, аби зламати опір ЗСУ в Часовому Яру. Втім, повністю ворог не зміг їх реалізувати.

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"Спрацювала доволі ефективна стратегія оборонної операції українського Генштабу на цій ділянці фронту. Рельєф місцевості досить добре попрацював. Добре попрацювала операція на території Курської області, коли росіяни були змушені відправляти свої сили та засоби з Часовоярського напрямку на територію Курської області", - пояснив Селезньов.

Путін кинув великі сили, аби зламати опір ЗСУ: РФ готується захопити місто на Донбасі
Що відомо про місто Часів Яр / Інфографіка: Главред

За словами експерта, інтенсивність ведення бойових дій навколо Часового Яру визначається виключно ресурсами. Селезньов вважає, що "більш масштабного просування від росіян очікувати не слід".

Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що війська РФ кинули сили на два напрямки. Агресор Росія відправила на Вовчанський і Куп'янський напрямки у Харківській області нові сили. Ворожим військам поставили за мету зайти у Куп'янськ. Українські військові відбивають атаки та тримають оборону.

У ЗСУ повідомили тривожний прогноз термінів початку боїв за Дніпро. Через активні бої українські військові бригади, особливо ті, що перебували тривалий час на передовій, можуть бути виснажені, що загрожує відступом ЗСУ, заявив військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке.

Росіяни отримали "по зубах" на сході й втратили масу техніки. Стало відомо, що на Курахівському напрямку підрозділи країни-агресора РФ продовжують заходити цілими колонами. Український офіцер уточнив, що в понеділок росіяни добре "отримали по зубах" - 12 бронемашин втратили.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту Часів Яр Владислав Селезньов
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